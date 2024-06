Léto u vody je stará známá klasika, zkuste to letos trochu jinak a prožijte léto přímo na vodě!

Vraňansko-hořínský plavební kanál | Foto: Ondřej Soukup

Rekreační plavba Českým Holandskem

Půjčte si vybavenou kajutovou loď! Díky omezenému výkonu nepotřebujete k jejímu řízení ani průkaz vůdce malého plavidla. I tak ale plavbu nepodceňujte a než se chytnete kormidla, koukněte na pravidla plavebního provozu a prostudujte plavební mapu, ať víte, co vás po cestě čeká. Vyplujte z Mělníka po Vraňansko-hořínském plavebním kanálu, kde si budete připadat jako v Nizozemsku. Vaší konečnou stanicí bude Nelahozeves, kde zakotvíte v Marině Vltava, která nabízí stylovou restauraci i ubytování. V okolí je mnoho turistických cílů, jako například místní renesanční zámek, rodný dům Antonína Dvořáka, nebo na protějším břehu Vltavy zámek Veltrusy s rozlehlým anglickým parkem, který si můžete projet na zapůjčeném kole v rámci netradiční cykloprohlídky.

Parník Vltava na Štěchovické přehraděZdroj: Pražská paroplavební společnost

Kolesovým parníkem na Slapy

Z centra Prahy z Rašínova nábřeží vyplouvá od května do září kolesový parník s cílem Slapská přehrada. Vydejte se na plavbu, jejíž historie sahá až do konce 19. století. Restaurační kolesový parník Vltava je poslední ze dvou historických parníků na Vltavě. Na vodu byl spuštěn roku 1940 a od roku 2013 je zapsán mezi kulturní památky České republiky. Po vyplutí z hlavního města pomalu připlujete k vodní nádrži Vrané, kde k těm nejatraktivnějším místům patří soutok Vltavy se Sázavou a ostrov sv. Kiliána. Do druhého úseku plavby vás vyzdvihne plavební komora Štěchovice s téměř dvacetimetrovým rozdílem hladin. Samotná Štěchovická přehrada obklopena skalnatými svahy je pak třešničkou na dortu celého výletu. Cílové přístaviště leží v Třebenicích pod hrází Slapské přehrady.

Elektroskanzen Čechův mlýnZdroj: Kamila Kohoutová

Vodácká romantika na Berounce

Říct o údolí mezi Zvíkovcem a Roztoky, že je to nejhezčí úsek řeky Berounky, není vůbec odvážné. Vyplujte ze Zvíkovce a na rozehřátí si sjeďte rozvalený jez u Kočkova mlýna. U dalšího jezu v Čilé se vyloďte a na chvilku vyměňte pádlo za vlastní nohy. Asi dvoukilometrovou procházkou se dostanete ke Skryjským jezírkům. Pod jezem na druhém břehu řeky můžete navštívit také Elektroskanzen Čechův mlýn. Plavba však zdaleka nekončí, pomalu připlouváte na území Oty Pavla. Řeka se tu zařezává do hlubokého údolí, budete míjet zříceninu hradu Týřov, skalní útvary i Kouřimeckou roubenku, která vašemu výletu dodá až pohádkový nádech. Pokračujte k Luhu pod Branovem. Narazíte zde na Pamětní síň Oty Pavla, která je umístěna v domku, kde mladý spisovatel pobýval před 2. světovou válkou. Do kavárny V mechu a kapradí si zaskočte na něco sladkého. Poslední úsek cesty už je jen poklidná plavba ke kempům na Višňové.

Více tipů najdete na www.pustitkvode.cz.