Představte si, že se zbavíte každodenní rutiny ve své domácnosti a vaše zařízení budou pracovat samostatně, efektivněji a úsporněji. A že navíc vše zvládnete ovládat odkudkoliv na pár kliknutí z mobilu. Zní vám to jako hudba budoucnosti? Automatizovaná domácnost je v dnešní době dávno realitou a stále se zdokonaluje.

Foto: Proklima

Chytrá domácnost je trend, který objevuje stále více majitelů domů i bytů. Pomocí chytré domácnosti můžete ovládat prakticky vše na pár kliknutí. Co se vyplatí automatizovat a co všechno chytrá domácnost umí?

Zaměřte se na stínící techniku

Prvním krokem k pohodlnějšímu a praktickému životu je instalace motorizovaných žaluzií, rolet, markýz nebo pergol, které umí sloužit inteligentně a tím šetřit váš čas i peníze za energie. Jednou z firem, která má takovou stínící techniku ve svém portfoliu, je společnost Proklima. Za dobu svého působení na trhu už stihla osadit stíněním více než dva miliony oken.

A že je o chytrou domácnost zájem, potvrzuje vedoucí pobočky Proklimy na Praze 5 Jakub Appelt. „Ještě tak před patnácti lety byly z deseti našich výrobků venkovního stínění dva motorické a osm na manuální ovládání. Dnes je z deseti výrobků devět motorických a jeden na manuální ovládání,“ popisuje dnešní trend.

A v čem vidí hlavní výhody chytré domácnosti? „Jde hlavně o pohodlí. Představte si, že musíte každý den ručně zatahovat a vytahovat žaluzie u dvaceti oken v domě. Nebo se dřít při zatahování markýzy,“ jmenuje odborník na stínící techniku Proklimy jedny z mnoha situací, kdy chytrou domácnost oceníte.



Manuální ovládání je dávno minulostí. Prakticky vše už dnes může fungovat na elektřinu nebo baterie. A chytrá domácnost práci se všemi zařízeními výrazně zjednodušuje. Přitom se jedná o systém, který lze pořídit už v řádu tisíců korun. „My pracujeme se systémem TaHoma® switch od Somfy, který má celou řadu funkcí a ovládání přes aplikaci v telefonu. Umí se propojit například s větrnými či dešťovými čidly, takže řada věcí může běžet automaticky,“ vysvětluje dále Appelt.

Co je chytrá domácnost

Pokud vám není cizí pojem motorizace domácnosti, kdy například venkovní žaluzie osazené motorem spouštíte či vytahujete pomocí ovladače, snadno si představíte, co obnáší automatizace domácnosti. Jde o stejný princip s tím rozdílem, že v domácnosti můžete řídit prakticky všechna zařízení najednou. Jednoduše propojíte jednotlivé prvky do jednoho celku a ten pak ovládáte jedním stisknutím tlačítka na řídicí jednotce nebo jednoduše pomocí aplikace z telefonu či tabletu. Nebo dáte povel hlasovému asistentovi, i to samozřejmě lze. A vaše domácnost se rázem stává inteligentní a tím i mnohem efektivnější. Chytrou domácnost si jednoduše nastavíte podle svých potřeb individuálně, nebo necháte pracovat automaticky. Jediné, co je k tomu všemu třeba, je připojení k internetu.Pro případ vypadnutí internetu, doporučujeme také mít v „záloze“ dálkový ovladač.

Zdroj: Proklima

Co je doma, to se počítá

Automatizovaná domácnost přináší do života nejen pohodlí, ale také úspory za energie. Například venkovní žaluzie a rolety pomáhají udržet stabilní teplotu v místnosti. Díky nim se v létě nebudou prostory zbytečně přehřívat, v zimě v nich naopak teplo udrží. A vy nebudete muset zbytečně klimatizovat či topit.



TIP: Dalších úspor dosáhnete, pokud doplníte stínění o sluneční a větrná čidla a necháte chytrou domácnost pracovat automaticky.

Venkovní žaluzie Z-90 Noval jsou opatřeny plastovým těsněním pro ještě lepší a tišší dovření. Proklima na ně dává mimořádnou záruku 5 let. Zdroj: Climax

Domov pod kontrolou i z druhého konce světa

Ať už jste kdekoliv, přes aplikaci můžete všechna zařízení kontrolovat na dálku. Takže i když jste třeba v práci a blíží se bouřka, v minutě můžete zatáhnout pergolu, nebo stáhnout na fasádě žaluzie.

Automatizovaná domácnost se stará také o vaši bezpečnost. Notifikacemi vás například upozorní, že roleta byla v pořádku stažena nebo že se v dráze jejího pohybu vyskytla překážka. A to není zdaleka vše. Chystáte se odjet na delší dobu a máte obavy z nezvaných hostů? I na to je systém připraven. Dokáže se totiž chovat tak, jako byste doma byli - vytáhne žaluzii. A zloději vezmou rychle nohy na ramena.

Zapojte další zařízení a vytvořte si ideální scénář dne

Chytrá domácnost si hravě poradí nejen s venkovním stíněním, ale i s tím vnitřním. Z mobilu pak můžete ovládat například i osvětlení, vytápění, vjezdovou bránu, garážová vrata, kamery a mnohá dalšího. Vytvořit si můžete i různé scénáře pro každou situaci.

V reálu to může vypadat třeba tak, že bez toho, abyste ráno vstali z postele, se žaluzie samy vytáhnou. Stačí si nastavit v kolik. Po vašem odchodu do práce se automaticky aktivuje alarm, systém vypne světla a dle potřeby bude udržovat teplotu v domě. A to klidně v každé místnosti zvlášť. Před vaším návratem naopak prostory vyhřeje. Jakmile dostane pokyn, otevře vám bránu i garážová vrata a po vašem vstupu do dveří rozsvítí světla. Jakmile se setmí, systém to pozná a automaticky stáhne žaluzie. A pokud už teď přemýšlíte o vánočním osvětlení domu, i ten můžete s chytrou domácností propojit. S chytrou domácností jsou možnosti takřka neomezené.

Chytrou domácnost od Somfy pořizujte u Somfy Expertů

Somfy Experti jsou profesionální a nezávislé společnosti s úzkým kontaktem se Somfy. Díky svým znalostem a dovednostem jsou certifikovaným odborníkem pro veškeré instalace výrobků Somfy. Somfy Experti vám jsou k dispozici po celé České republiky. Poradí vám se všemi vašimi nápady a požadavky, ale také je instalují, servisují a vylepšují. Výběrem Somfy Experta máte pro svůj projekt zajištěnou vysokou kvalitu služeb. Somfy Expertem je také společnost Proklima.

Zdroj: PROKLIMA stínící technika s.r.o.