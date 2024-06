Vydejte se na turistický výlet plný historie! Na sobotu 22. června jsme pro vás připravili turisticko-historickou akci na trase bývalé zemské cesty mezi dvěma opevněními.

Účast na akci je individuální, absolvovat výlet můžete kdykoliv během trvání akce od 10:00 do 16:00 hod. Registrace a start je v Návštěvnickém centru opevnění šance v Mostech u Jablunkova. Trasa měří celkem 6 km (tam a zpět) a je vhodná pro rodiny s dětmi.

Průběh slezsko-uherské hranice nebyl pevně stanoven až do konce 18. století, a proto se stávala zdejší oblast ideálním místem pro nelegální přechody osob a pašování tovaru, zejména soli, koření, tabáku, vína nebo koní. Území bylo navíc od poloviny 17. do poloviny 18. století ohrožováno neustálými útoky uherských povstalců, kteří si zdejší oblast nárokovali ve prospěch Uher.

Oddíly vybranců sloužily na šancích nejen kvůli obraně hranice v případě napadení, ale měly také hlídat slezskou hranici proti pašerákům. Přijďte si zkusit, jak to tenkrát asi bylo…vydejte se pěšky z Velké šance na Starou šanci a zpět.

● Cestou určitě narazíte na dobovou hraniční kontrolu nebo rebelující uherské povstalce

● Zkusíte si „propašovat“ pytlík s vzácným kořením nebo tajné dokumenty a informace

● Na Staré šanci se můžete občerstvit například opékáním špekáčků (vezměte si s sebou)

● Po návratu na Velkou šanci vás čeká odměna

Turistická akce s historickou tematikou je první z letních akcí v opevnění Velká šance v Mostech u Jablunkova. Program letošního léta bude opravdu pestrý. Kromě uvedeného turistického výletu s historickou tématikou se návštěvníci můžou těšit a přijet navštívit:

- čtyři komentované prohlídky Velké šance: 2. 7., 23. 7., 13. 8., 27. 8.

- historickou akci „Těšínský kníže a uherský velmož na šancích“ - 20. 7. 2024

- jedinečný kulturní a historický festival „Šancefest 2024“ - 17. 8.2024.

„Putování vybranců z Velké šance na Starou šanci“ je jednou z aktivit projektu „Šancefest – zábavně k poznání historie Velké šance“, č. 00747/2024/RRC, na který jsme získali dotaci z prostředků Moravskoslezského kraje, Programu podpory aktivit v oblasti kultury v Moravskoslezském kraji na rok 2024 ve výši 300 000 Kč.

Pořadatel: Návštěvnické centrum opevnění šance, Mosty u Jablunkova 1165, sancenc@gotic.cz

Další informace na: www.sancefest.cz a https://www.facebook.com/NCSance/

Návštěvnické centrum opevnění šance připravuje na červenec a srpen:

Fajne léto: Těšínský kníže a uherský velmož na šancích – 20. 7. 2024 od 10:00

Na Velké šanci se sejdou těšínský kníže Adam Václav a uherský velmož Juraj Thurzo s vojenskými doprovody, aby společně bránili slezskou hranici proti uherským povstalcům Štěpána Bočkaje… obdobně jako to bylo počátkem 17. století. Ve 12:00 proběhne historická ukázka Setkání Adama Václava a Juraje Thurza a v 15:30 útok Bočkajových povstalců na Velkou šanci a její obrana.

Během celého dne probíhají ukázky výcviku tehdejších vojsk se zbraněmi, ukázky císařských a uherských vojsk a výcvik se zbraněmi, střelba z děla aj. Akci zahájí a ukončí slavnostní nástup vojenských jednotek.

K dobré zábavě přispějí ukázky raně barokní módy a dobová kapela Ragojka. Na děti čekají dobové kolotoče, interaktivní soutěže a hry.

Šancefest – 17. 8. 2024 od 11:30

Srdečně zveme na jedinečný kulturní a historický festival přímo v opevnění Velká šance v Mostech u Jablunkova. Součástí bohatého programu bude jak pestrý historický program, tak pro vás máme připravenou řadu vystoupení známých interpretů. Akce je ideálním zastavením pro celé rodiny s dětmi. Kyvadlová přeprava zajištěna.

Historický program představí vojenský význam pevnosti prostřednictvím ukázek života vojáků v posádce z různých období fungování opevnění Šance od 17. do 19. století. Čeká na Vás ukázka děla, včetně střelby, soutěž ve střelbě z mušket, představení pobytu vojáků ve vojenském táboře s historickým výkladem pro veřejnost a dobovou kapelou Ragojkou. Kromě historického programu se můžete těšit na jarmark, tradice a lidová řemesla, soutěž „O nejlepší guláš Šancmajstra“, interaktivní program pro děti.

Od 16:00 vystoupí: Brouci Band – The Beatles Revival, Kandráčovci, Cafe 80, Mad Reason.

Standardní komentované prohlídky Velké šance s průvodcem v rámci, kterých se účastník nejdříve v Návštěvnickém centru doví, co to byla Velká šance a celý systém Jablunkovských šancí, proč zde byla postavena, kdo to byli vybranci, uvidí, jak Velká šance vypadala kdysi a dalšího podrobnosti. Následně je celá skupina provedena Velkou šancí s poukazem na místa, kde stály původní objekty a místa, kde byly další stavby Jablunkovských šancí v okolí. V rámci komentované prohlídky si může každý účastník vyrazit krejcar Alžběty Lukrécie, z r. 1648.

Termíny standardních komentovaných prohlídek: 2. 7. * 23. 7. * 13. 8. * 27. 8. - začátek je vždy v 9:30 před Návštěvnickým centrem opevnění šance (Mosty u Jablunkova čp.1165).

