Již tradiční podzimní událostí se stává Festival ostravských knihoven – společná akce 10 ostravských knihoven různého typu, jehož je vědecká knihovna hlavním organizátorem. Oblíbená akce se uskuteční v úterý 3. října v rámci Týdne knihoven, a to s podtitulem Putování za hvězdami.

Letos se uskuteční již 7. ročník festivalu, ovšem tentokrát v pozměněné podobě. V předchozích letech byli návštěvníci zvyklí obcházet jednotlivé knihovny, nebylo však reálné absolvovat celý program. Letos se proto knihovny rozhodly pro změnu a sejdou se všechny na jednom místě v prostorách Univerzitní knihovny Ostravské univerzity na Bráfově ulici v centru města. Společný program zde účastníkům nabídnou od 9:00 do 18:00 hodin.

Slavnostního zahájení festivalu se ujme letošní ambasador Zdeněk Chlopčík, který není jen známým tanečníkem, ale i vášnivým čtenářem. Často je vídán s knihou v ruce, zároveň má však také zkušenost z druhé strany jako autor knihy. To vše bude tématem úvodního povídání.

Během celého dne bude poté pro malé i velké návštěvníky připravena řada aktivit. Knihovny ukáží návštěvníkům, co vše mohou nabídnout, i to, čím se od sebe vzájemně liší. Kromě vědecké knihovny a hostitelské knihovny Ostravské univerzity se do festivalu již tradičně zapojují Knihovna města Ostravy, knihovna Galerie výtvarného umění v Ostravě, knihovna VŠB-TUO, knihovna Ostravského muzea, knihovna Národního památkového ústavu, ÚOP v Ostravě, knihovna Archivu města Ostravy, knihovna Janáčkovy konzervatoře v Ostravě a knihovna Plato Ostrava.

Na stáncích knihoven budou k dispozici soutěžní úkoly, ukázky zajímavých publikací či netradičních služeb, pozvánky na připravované akce atd. Dětská zóna nabídne kreativní dílničky pro nejmenší, starší děti zase budou moci vyzkoušet virtuální realitu. V průběhu celého festivalu budou mít zájemci možnost plnit úkoly a sbírat do hracích karet samolepkové hvězdy, a tak se zapojit do festivalové hry Putování za hvězdami. Luštitelé, kteří získají nejvíce hvězd, budou odměněni hodnotnými cenami.

Odpolední program pak nabídne zajímavé přednášky. O hororu v ostravské literatuře povypráví Petr Ligocký – posluchači se seznámí s historií předválečných ostravských hororových braků i s díly nejmladší generace hororových spisovatelů. Jakub Maruš představí umělou inteligenci především s ohledem na její praktické použití, nebude se vyhýbat ani nástrahám této „hvězdy budoucnosti“. Závěr programu pak obstará představení aktuální situace projektu novostavby vědecké knihovny Černá kostka v podání Andreje Harmečka.

Všechny potřebné informace i podrobný rozpis programu jsou k dispozici

na webu www.festivalostravskychknihoven.cz.

