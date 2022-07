Soutěž o nejvyhledávanějšího zaměstnavatele regionu. Kdo letos spočinul na stupni vítězů?

Foto: Quadient

Je skvělé, když se sny stávají skutečností. O to více, když se tak děje již po několikáté v řadě. Své o tom ví i SW společnost Quadient Technologies Czech s.r.o., které se plní sny už několik let. Jako jedna z mála firem se může pyšnit titulem nejvyhledávanějšího zaměstnavatele královéhradeckého kraje. Letos tomu nebylo jinak. V prestižní soutěži Sodexo Zaměstnavatel roku svůj post obhájila. S ohledem na současnou situaci se stalo znovunabyté ocenění ještě hodnotnějším. A aby úspěchů nebylo málo, dne 14. 6. 2022 se společnost zároveň probojovala i do TOP 10 v soutěži Zaměstnavatel roku 2022.

Ovšem nic není zadarmo, a to platí i pro Quadient. Vedení společnosti dlouhodobě usiluje o to mít své zaměstnance na prvním místě. Práce s nejmodernějšími technologiemi, odměňování a kariérní posun a firemní kultura, kvůli které se lidé rádi z homeoffice vracejí zpět do práce je největším tahákem, proč lidi rádi ve firmě zůstávají. Kromě zaměstnanců společnost reaguje i na narůstající potřeby digitální transformace svých zákazníků – zejména velkých finančních a pojišťovacích institucí nebo také mobilních operátorů.

Za 24 let působení na českém trhu se společnost posunula mílovými kroky kupředu. Z původních 5 zaměstnanců se rozrostla na 400 člennou firmu, která působí nejen v Hradci Králové, ale i v Olomouci a Ostravě. Quadient Technologies Czech s.r.o. je dceřinou společností celosvětové matky Quadient. Mateřská společnosti sídlí ve Francii a se svou početnou skupinou 5000 zaměstnanců působí ve více než 20 zemích po celém světě.

Zdroj: Quadient

„V ČR je největší vývojové centrum Quadientu, kde dnem a občas i nocí pracují vývojáři, testeři, UX designéři a další IT specialisti, kteří vytvářejí hmatatelné i nehmatatelné hodnoty. Málokdo si totiž umí představit, že „pod rukami“ našich lidí projde denně 760 milionů komunikací – jako jsou emaily, sms zprávy atd. Anebo že pod naší vlajkou každý den zdigitalizujeme a zautomatizujeme přes 387 000 dokumentů,“ popisuje jedny z hlavních činností společnosti Ing. Zbyněk Hodic, Chief Software Officer.

Dobrou zprávou pro všechny je, že společnost stále roste. „Díky novým projektům máme v ČR stále mnoho otevřených vývojářských a technických rolí“, motivuje k náboru HR manažerka a dodává: „ Přestože dynamicky rosteme, zachováváme si otevřenost a neformálnost a jako velkou hodnotu stále považuji týmovost a přátelské vztahy. Což s kombinací technologií a nových projektů může být dobré vodítko, proč to u nás zkusit. A protože IT je pro všechny, dlouhodobě spolupracujeme s Czechitas, čímž se snažíme podpořit rozvoj IT dovedností a nových možností pro ženy a umožnit jim být součástí našeho Quadient týmu.“

Aktuálně běží náborová kampaň, kde chceme ukázat naši kulturu a život ve firmě, nadšení z dobře odvedené práce, ale také střípky ze života programátorů. Kampaň má oslovit vývojáře a techniky, kteří snadno zapadnou do epického kolektivu, s vytříbeným programátorským humorem. Práce v Quadientu jim přinese možnost realizovat se na projektech pro 8 z 10 největších finančních institucí v ČR. Neustálý osobní a pracovní rozvoj je dnes nutností a samozřejmostí. Důkazem je velké množství technologií a programovacích jazyků, ve kterých se specialisté mohou posouvat. Nicméně Quadient komunita není jen o práci. Je také o work-life balance, a proto mají zaměstnanci k dispozici spoustu benefitů. Skvělá terasa s výhledem na Sněžku, nekonečné zásoby dobré kávy nebo pravidelný přísun vitamínů zdarma jsou některými z nich. Další benefity i důvody, proč pracovat v Quadientu najdete na jejich kariérní stránce.

Více o pracovních příležitostech v Quadientu se dočtete ZDE.

Kontakt: Zuzana Klikova, HR Marketing Specialist, Quadient Technologies Czech s.r.o.