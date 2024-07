Kapela Queenie odstartovala 18 LET TOUR: Rocková jízda míří i do Plzně!

Foto: Petr Klapper

Turné po českých a moravských městech

Po úspěšných narozeninových koncertech, které v dubnu naplnily pražské O2 universum, se tato oblíbená kapela rozhodla uspořádat pro své fanoušky letní turné napříč Českou republikou. Turné odstartovalo 21. června v Lázních Bohdaneč. 10. července se mohou fanoušci těšit na koncert v plzeňském Amfiteátru Plaza, dále pak skupina vystoupí v Ústí nad Labem, Jihlavě a Lokti. Srpnové koncerty pak zahájí již legendární koncert na Křižíkově fontáně v Praze, který se uskuteční 6. srpna a doprovodí ho dechberoucí světelná show s nezapomenutelnou atmosférou. V srpnu pak kapela navštíví také Litomyšl, Sychrov, Písek a Brno. Všechny koncerty se uskuteční venku pod širým nebem, takže o letní atmosféru nebude nouze.

Queenie: preciznost a autenticita

Kapela Queenie si získala srdce fanoušků díky preciznímu provedení písní v původních aranžích a tóninách a stala se jednou z nejvyhledávanějších tribute kapel nejen v České republice, ale i ve světě. Jejich koncerty nejsou jen hudební událostí, ale skutečnou show, která vás přenese do zlaté éry rockové hudby.

Zdroj: Petr Klapper

Pražská formace vyráží na turné ve slavnostní náladě, protože v dubnu oslavila své 18. narozeniny dvěma velkolepými koncerty v pražském O2 universu. „Je to pro nás veliká radost, nikdy by nás nenapadlo, že vydržíme takhle dlouho a dokážeme dát divákům tolik dobré nálady. Snažíme se jim to vracet každým koncertem, ale letošní léto bude díky tomuto našemu jubileu o to více okořeněné a celá naše parta se na to moc těšíme,“ doplňuje frontman kapely Michael Kluch, jenž svojí hlasovou akrobatikou, zjevem i pohybem dává vzpomenout na Freddie Mercuryho v nejlepších letech Queen.

Nenechte si ujít příležitost zažít nezapomenutelnou show a připomenout si slavné hity skupiny Queen v podání jedné z nejlepších tribute kapel světa. Vstupenky na letní turné pak můžete zakoupit na ticketportal.cz