Cílem vedení radnice Mariánských Hor a Hulvák je neustále zlepšovat životní podmínky svých obyvatel a nešetří úsilím ani při přípravě různých programů a akcí, které by obohatily jejich volný čas.

Foto: Statutární město Ostrava

Místní tak mají k dispozici pestrou nabídku aktivit pro všechny věkové kategorie. Letní prázdniny jsou pak časem radosti a dobrodružství hlavně pro děti.

Letní příměstský tábor byl plný radostných zážitků pro děti

Přes den spousta zábavy, poznání a dobrodružství, ale noc strávená v pohodlí domova se svými nejbližšími. To je koncept příměstského tábora, který upřednostňuje stále více rodin. Vedení mariánskohorské radnice se proto letos znovu rozhodlo umožnit rodičům v klidu chodit do práce, aniž by se jejich děti nudily doma, a postaralo se o to, aby děti měly bohatý program. V zapůjčeném areálu ragbistů se proto opět uskutečnily letní příměstské tábory, které byly pro děti skvělým způsobem, jak si užít prázdniny. Hlavní myšlenkou bylo nabídnout rodinám takový tábor, který splňuje jejich časové očekávání.

„Naše tábory začínají už v půl osmé, končí o půl šesté, takže rodič, který chodí do práce od osmi rána do pěti hodin odpoledne stihne dítě přivézt i odvézt. Samozřejmě jsme taky přemýšleli nad tím, jak dětem naplnit program tak, aby je vše bavilo. Vzhledem k tomu, že můžeme spolupracovat s místními neziskovými organizacemi a se spolky, které tady máme, tak si myslím, že se nám to povedlo, protože děti jsou spokojené, rodiče jsou spokojeni a my jsme spokojení taky,” uvedl starosta Patrik Hujdus.

Zdroj: Statutární město Ostrava

Celkem tři turnusy tábora přilákaly více než 60 dětí, které se mohly těšit na různorodé a vzrušující aktivity. Každý turnus byl plný her a zábavy, přičemž program se přizpůsoboval aktuálnímu počasí a počtu účastníků. Ragbyové hřiště sloužilo jako základna, ale tábor se rozšířil do nejrůznějších částí městského obvodu, například i na sportovní hřiště vybudované při Základní škole Gen. Janka, kde pro děti táboroví vedoucí připravili různorodé sportovní aktivity.

Náplň tábora nezapomněla ani na oblíbené lokace, jako je Dolina, a vyvrcholila celodenním výletem do Zoologické zahrady. Divadlo loutek a Zemědělské muzeum v Ostravě pak nabídly edukativní a zábavné workshopy pro malé táborníky. Kromě toho si děti mohly vyzkoušet opravdový fotbalový trénink pod dohledem trenéra místního fotbalového oddílu TJ Slovan.

“Nejlepší byl výlet do ZOO. Jeli jsme trolejbusem, v zoologické zahradě jsme nakrmili morčátka, paní ošetřovatelka nám řekla zajímavosti o slonech, viděli jsme opice, plameňáky, pávy, hrochy, papouška, žirafy a další zvířata. Dali jsme si super zmrzlinu a výborný oběd. Celý výlet byl skvělý,” řekla malá tábornice Dorotka.

Každý turnus pak vyvrcholil společným grilováním, na kterém mohli rodiče nahlédnout do života tábora a za dětmi dorazili s drobnými dárky také zástupci vedení radnice. To ale nebyla jediná prázdninová aktivita směřující k dětem.

Zdroj: Statutární město Ostrava

Adaptační pobyty u moře v Chorvatsku jsou už tradicí

Poslední srpnové týdny byly věnovány budoucím prvňáčkům a jejich rodinám. Radnice dlouhodobě pořádá ozdravné adaptační pobyty v Chorvatsku, které pomáhají připravit budoucí školáky na novou fázi jejich vzdělávání, vzájemně se poznat a zároveň strávit čas na zdravém přímořském vzduchu. Tato inovativní iniciativa podporuje harmonický vstup do školního života a snižuje případné obavy z prvňáčků i jejich rodičů.

“Rodiče a děti se seznámí s ostatními a vytvoří vztahy, které s nimi můžou jít společně následujících devět let. Blahodárný vliv mořského prostředí na dětský organismus je přidaná hodnota těchto pobytů,” řekl starosta obvodu Patrik Hujdus.

Pobyt se uskutečnil v letovisku Poreč na Istrii. Děti s rodiči byly ubytovány v moderních mobilních domech s vlastním sociálním zařízením, které jsou součástí rozlehlého kempu Zelena laguna.

Děti měly od pondělí do pátku dopoledne zajištěn program ve spolupráci animátora a zdravotníka, který na účastníky během celého pobytu dohlížel. Odpolední program si organizovaly rodiny samy, společně se však mohly účastnit výletů, jako například do městečka Vrsar, na širé moře za delfíny a do městečka Poreč, kde jízdu tam absolvovala skupina vláčkem po pobřeží a zpět lodním taxi po moři.

Mariánskohorská radnice na pobyty prvňáčků v Chorvatsku finančně přispívá. Rodiny za dítě a jednoho z rodičů hradí částku 5000 korun, zbývající náklady doplácí Mariánské Hory a Hulváky z rozpočtu městského obvodu. Radnice umožňuje vycestovat i dalším rodinným příslušníkům. Ti už sice jedou bez dotace a hradí si plnou cenu zájezdu. Cena je však díky nastaveným podmínkám také poměrně zajímavá. Rodiče, kteří se pobytu zúčastnili, si jej nemohli vynachválit.

Zdroj: Statutární město Ostrava

Bohatý program bude i v září

Na začátku září se mohou obyvatelé Mariánských Hor a Hulvák těšit na rodinný festival Folková Dolina. Je to soutěžní festival amatérských kapel i jednotlivců při kterém je pro děti připraven bohatý doprovodný program a také občerstvení. Hudební program bude zakončen letním kinem a projekcí slovenské komedie „Invalida“. Jen o týden později se mohou milovníci dobrého jídla potkat na Mariánském náměstí u příležitosti Guláš Festu, který mariánskohorská radnice nejen pořádá, ale vyšle na něj i svůj favorizovaný soutěžní kuchařský tým. V sobotu 29. září zve radnice fanoušky plastových a papírových modelů opět na Mariánské náměstí a do Domu techniky na Battle of Ostrava. Jedná se o jednu z nejoblíbenějších soutěžních výstav plastikového a papírového modelářství ve všech věkových kategoriích doplněnou o bohatý doprovodný program.