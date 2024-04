Žijete v odlehlém koutě republiky a máte pocit, že si na každou cestu do města musíte chystat podrobný itinerář? Pořizování sportovního vybavení už nemusíte vměstnávat mezi kadeřníka, autoservis a preventivní prohlídku. Na stránkách Decathlonu můžete pohodlně nakoupit během několika minut a zboží si nechat doručit až ke dveřím.

Foto: www.decathlon.cz

Bydlíte na samotě u lesa nebo vás nebaví trávit dlouhé hodiny procházením obchodů, ale prostě potřebujete nový pár běžeckých bot nebo podložku na jógu? Abyste si pořídili nové vybavení, nemusíte vůbec vycházet z domu. Z pohodlí domova, z auta nebo z vlaku můžete jednoduše nakupovat na webových stránkách nebo přímo v aplikaci Decathlon.

Zdroj: www.decathlon.cz

Zboží vám doručíme kamkoliv

V Decathlonu věříme, že kvalitní sportovní vybavení by mělo být dostupné pro každého, bez ohledu na to, jestli žije v centru města nebo v jurtě na kraji světa. Na našem e-shopu se rychle zorientujete, najdete technické detaily a užitečné informace o veškerých výrobcích. Během několika minut tak nakoupíte vše, co potřebujete. Zboží si můžete nechat doručit přímo domů, nebo na některé z téměř 3000 výdejních míst po celé České republice. Při nákupu nad 1700 Kč navíc nemusíte platit žádné poštovné. Stav objednávky můžete kdykoliv zkontrolovat na svém zákaznickém účtu, budete tedy přesně vědět, kdy máte balíček s nákupem očekávat.

Snadné vrácení

Pokud se při online nakupování bojíte toho, že si vyberete špatnou velikost či barvu trička, nebo se vám fotbalová branka basketbalový koš nevejde na zahradu, nezoufejte. Chápeme, že se občas něco nepovede, a proto nabízíme 365denní lhůtu na vrácení zboží. Máte zkrátka celý rok na to, abyste se rozhodli, zda jste s nákupem spokojeni. Zboží, které se rozhodnete vrátit, jednoduše pošlete zpět a my se postaráme o zbytek. Abyste měli dokonalý přehled o tom, co jste si kdy pořídili, kolik máte věrnostních bodů nebo jakou částku jste při nákupech utratili, všechny nákupy najdete na svém zákaznickému účtu.

Nečekejte na další dlouhou cestu do nákupního centra. Připojte se k tisícům spokojených zákazníků, kteří denně pohodlně nakupují na našem e-shopu. Nenechte se zdržovat vzdáleností a vyberte si na webových stránkách Decathlonu ještě dnes.