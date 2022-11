Škola, kterou z velké části tvoří děti. Proto do ní chodí rády. Učení jim totiž dává smysl.

ScioŠkola Jihlava - video natočené dětmi | Video: www.scio.cz

V Jihlavě již 6. rokem působí jedna ze ScioŠkol. Koncept je hodně odlišný od škol, do nichž většina z nás chodila. Nezvoní, hodiny nemají 45 minut, nejsou tam klasičtí učitelé ani známky, všichni si tykají, o pravidlech školy rozhodují děti, a tak by se dalo pokračovat. Výsledek? Děti jsou šťastné. Žádné z nich nezůstává sedět v poslední lavici. Všechny bez výjimky mohou objevovat a rozvíjet svá nadání a talenty.

Jihlavská ScioŠkola roste a nabírá další žáky do 1. - 3. třídy

Jihlavskou ScioŠkolu navštěvuje již téměř 100 dětí. A protože jí stávající prostory v Havlíčkově ulici začínají být malé, rozhodla se je rozšířit. A s nimi také kapacitu v 1. až 3. třídě. Od ledna se tedy v těchto ročnících otevírají místa pro nové spolužáky.

Pro zájemce, kteří se chtějí se školou seznámit je připraven den otevřených dveří.

Středa 15. 11. od 15:30 na adrese školy: Havlíčkova 30, Jihlava.

Naše děti ve 21. století

Události posledních let nám ukazují, že svět není tak stabilní, jak se nám dosud mohlo zdát. Jisti si můžeme být v tom, že nás i naše děti čeká život plný změn. Poslední roky nám jasně naznačily, že pro vzdělávání dětí je důležitá celá řada dovedností, které se ve školách běžně nerozvíjí. Čím dál tím důležitější bude, abychom se naučili rozumět lépe sami sobě i druhým. Uměli se rozhodnout, lépe odolávali nejistotě či nepřízni osudu, uměli si vybrat ve změti informací, uměli se učit, ale také byli schopni budoucnost spoluvytvářet.

„Vzdělávání a učení je proces, který trvá celý život. Je to cesta. Našich osm dovedností ukazuje, kam vedeme žáky a studenty ScioŠkol. Kam až každý dojde, bude různé. Naším úkolem není ušlapávat jim cesty, ale pomoci každému překonávat překážky, povzbuzovat ho, aby našel sílu a odvahu dojít na této cestě co nejdál. A čím dále se v tom dostaneme, tím lépe se nám a našim dětem bude v 21. století žít,“ říká Ondřej Šteffl, zakladatel ScioŠkol.

Osm dovedností, aneb kam směřují děti ve ScioŠkole

Řídím a poháním své učení Vybírám si, co (a koho) si pustím do mysli Rozumím sám sobě Odolávám nejistotě, neúspěchu i stresu Buduji a udržuji dobré vztahy Konám dobro a stavím se zlu Jsem tvůrcem budoucnosti Mám život ve svých rukou

ScioŠkoly mají řadu dalších odlišností. Všechny směřují k tomu, aby děti převzaly zodpovědnost za svá rozhodnutí, své vzdělání i za okolní svět.

Skutečně to funguje?

Netradiční koncept budí pochopitelně celou řadu otázek. A je správné, že si je rodiče kladou. Dobře zvolená škola a to, jaký si v ní dítě vybuduje vztah k učení a vůbec k okolnímu světu, může mít dopad na celý jeho život. Odpověď na velkou část z nich a mnohé pochybnosti rozptylují někteří rodiče absolventů, kteří již úspěšně přešli na střední školu:

Jana Křižanová, ScioŠkola Jihlava

“Tolik bych chtěla napsat a nějak nemám slov. Snad nekonečné “děkuji” zvládne vyjádřit, jak vděčná jako matka jsem. A jak moc jste pro nás, celou rodinu, udělali tím, jak učíte, co učíte a jací jste. Děkuji, že jste mi ze zoufale nesebevědomé hromádky neštěstí udělali prima kluka, co má kamarády a co prožívá typickou lehce vzdornou pubertu. Loučí se nám těžce, ale připravený na další životní krok je už skvěle.”

Jana Hubená, ScioŠkola Jihlava

“Z celého srdce vám děkuji, že jste mého syna Matěje skvěle provedli 4 roky jeho života v klidu, míru a hlavně respektu k jeho osobnosti, držíme pěsti, aby jste obstáli v této době a mohlo více dětí prožít báječné chvíle ve škole jako náš Maty.”

Informace o možnostech přestupu do 1. až 3. třídy naleznete na webu školy.

