Radostné Vlnky a zimní melodie: Děti z MŠ Slovany rozveselily naše srdce

Jaký byl start letošního roku v plzeňských domovech se zvláštním režimem? Heslo: Umíme pomáhat zde evidentně platí i letos a na to, že je teprve začátek roku, se v zařízeních, která spadají pod MUSS Plzeň (Městský ústav sociálních služeb), konala prakticky jedna akce za druhou. A co se zapsalo do srdcí obyvatel i zaměstnanců DZR Čtyřlístek a DZR Sněženka nejvíce?

Foto: Městský ústav sociálních služeb města Plzně, příspěvková organizace