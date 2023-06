Znojmo, to zdaleka nejsou jen okurky a víno. Znojmo je mistrovským propojením architektonických skvostů, jedinečných výhledů a nedotčené přírody. V jednu chvíli se můžete toulat rozpálenými středověkými uličkami a stačí pár desítek minut a ocitnete se v příjemném chládku pod stromy národního parku Podyjí.

Znojmo, Dyje | Foto: Město Znojmo/archiv

Prozkoumejte Znojmo nad zemí i pod zemí

Kdybyste měli navštívit jen jednu jedinou památku a chtěli byste si odnést parádní zážitek, pak rozhodně zamiřte do podzemí. Není to totiž jen tak ledajaké podzemí. Patří k největším labyrintům ve střední Evropě. Ve čtyřech patrech nad sebou se klikatí na 27 km chodeb. V tomto roce se vám navíc nabízí hned 5 prohlídkových tras. Děti nebo méně odvážní návštěvníci zvolí klasickou trasu s pohádkovými a strašidelnými postavami. Kdo chce zažít trochu vzrušení, vydá se na jednu ze tří adrenalinových tras. Čekají vás úzké průlezy i brodění se vodou. Speciální oblek, holínky a přilba s čelovkou jsou proto nezbytnou výbavou. Absolutní novinkou je pak speciální prohlídka spojená s návštěvou protiradiačního krytu. Uvidíte protichemický oblek, funkční radiometr nebo snímky původních dokumentů, mezi kterými jsou i mapy plánovaných zásahů amerických zpravodajských služeb v případě napadení, ze kterých jde mráz po zádech.

Hrad a rotunda. Víno a pivo

Další zastávkou by pak měl být hrad s rotundou sv. Kateřiny, odkud se vám naskytne fascinující výhled na kaňon řeky Dyje a zbytek města. V hradním areálu se podařilo jedinečným způsobem skloubit historické památky s dalšími znojemskými lákadly. Zatímco si děti vyhrají na hřišti, vy můžete navštívit enotéku, kde si můžete sami načepovat nepřeberné množství místních vín, nebo sousední expozici pivovarnictví s pěnivým znojemským mokem.

Zdroj: Město Znojmo/archiv

Královské vyhlídky v Podyjí

Ze Znojma je to coby kamenem dohodil do národního parku Podyjí. Můžete vyrazit na několikadenní toulky přírodou, zdatní cyklisté určitě nevynechají možnost vyšlápnout si některý ze strmých kopců. Odměna bude zasloužená. Takové výhledy jako v Podyjí totiž jen tak někde nenajdete. Ze Znojma navíc můžete Podyjím proti proudu vody dorazit až do dalšího oblíbeného cíle turistů, do Vranova nad Dyjí a na proslulou vranovskou pláž. Po proudu Dyje se zase můžete vydat i po vodě. Loď nechte doma. Veškeré vybavení si půjčíte ve vodácké půjčovně pod centrem města u řeky.

Na výlet s mlokem

Není ale potřeba zdolávat kilometry. Hned pod centrem města se nabízí možnost nenáročné procházky Gránickým údolím. Provázet vás bude mlok Hugo. Děti vezměte rozhodně s sebou, mají se totiž na co těšit. Po trase jsou rozmístěny dřevěné sochy běžných druhů lesních zvířat v nadživotní velikosti. U altánu se vine obrovský had, na kterém si můžete odpočinout, kolo si můžete opřít o stojan ve tvaru ježka. Na děti čeká i dřevěné pexeso a samozřejmě nechybí ani mlok. Sice jen dřevěný, ale zato skoro třímetrový. Na cestu zpět do centra města můžete využít turistický vláček, který má kousek od vstupu do Gránic svoji zastávku.

Zdroj: Město Znojmo/archiv

Soutěž o nejlepší okurky

Že se každý rok schází sommeliéři, aby zhodnotili aktuální kolekce vín, to je všeobecně známý fakt. Ve Znojmě se takto ale hodnotí i okurky. Nevěříte? Pak byste si neměli nechat ujít srpnové Slavnosti okurek, kde se nejlepší nakládané okurky vyhlašují. Kromě toho budete moct ochutnat i spoustu gastronomických lahůdek spojených s okurkami.

Ivana Solařová, starostka ZnojmaZdroj: Město Znojmo/archivZnojmo je úžasné místo. Obzvláště v létě. To město ožije nejrůznějšími kulturními akcemi. Hudební festival, cimbálky, program pro děti na hradbách, koncerty, divadla, program je opravdu nabitý. Stačí si jen vybrat. Kulturní léto pak završí Znojemské historické vinobraní druhý víkend v září, největší oslava vína u nás s historickým průvodem čítajícím skoro pět stovek postav.

Přijeďte a přesvědčte se sami. Jsem si jistá, že nebudete litovat.