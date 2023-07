Silniční cyklistický závod O Radovesickou kostku odstartoval v sobotu 24. června v Hrobčicích na Bílinsku. První ročník nového závodu uspořádali cyklisté z SK Favorit Bílina. Část závodu vedla po nových trasách, které vznikly na zrekultivované Radovesické výsypce.

„Naším cílem je vrátit cyklistiku zpět do Bíliny. Kvůli husté automobilové dopravě v Bílině tu prakticky nejde nic pořádat. Umožnily to až nové silnice v okolí,“ vysvětluje pořadatel Rostislav Kadlec z SK Favorit Bílina. Trasa silničního závodu vedla z Hrobčic, přes Mrzlice, Razice, Hetov na Radovesickou výsypku a přes Razice zpět do Hrobčic. Cyklisty čekaly čtyři okruhy, tedy celkem 72 kilometrů. Podle Rostislava Kadlece je to místo pro cyklistiku ideální, s novými trasami a minimálním provozem aut. Po rozsáhlé revitalizaci celého území Radovesické výsypky teď cyklisté i pěší turisté najdou jen kousek za Bílinou atraktivní zázemí pro sport i výlety. „Jsme rádi, že se území vrátilo zpět lidem a že mají zájem ho využívat. I proto jsme pořádání tohoto nového závodu podpořili,“ říká mluvčí Severočeských dolů a. s. Lukáš Kopecký.

Závod je součástí Severočeské amatérské ligy a připojí se k němu i další cyklistické seriály jako Českolipský pohár nebo pražská liga Unie amatérských cyklistů. Přijít může každý, kdo si na trať troufne. Pořadatelé připravili celkem 11 kategorií od kadetů po seniory. Zázemí závodu našli pořadatelé v areálu Mateřské školy v Hrobčicích. Svůj název Radovesická kostka získal od trofeje, kterou si odnesou vítězové. Má totiž podobu skleněné kostky. „Určitě chceme pokračovat i v dalších letech a závod pořádat. Zároveň bychom chtěli posouvat jeho úroveň tak, aby byl součástí vyšších soutěží a seriálů,“ doplnil Rostislav Kadlec.

