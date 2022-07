Pojištěnci mají jistotu, že se na magnetickou rezonanci dostanou do 2 týdnů.

Foto: RBP, zdravotní pojišťovna

Unikátního projektu zdravotní pojišťovny RBP, který zkrátil čekací dobu na vyšetření magnetickou rezonanci z několika měsíců na pár dnů, za dva roky reálně využilo 10 tisíc klientů této zdravotní pojišťovny.

V praxi to funguje tak, že pojištěnec pouze zatelefonuje na zákaznickou linku 800 213 213. Operátor mu pak zjistí nejbližší volné termíny v konkrétních zařízeních a pacienta na vybraný den přímo objedná. Vedle zkrácení čekací doby a zvýšení úrovně zákaznické péče tak magnet213 efektivněji využívá přístrojovou kapacitu zdravotnických zařízení a v neposlední řadě zjednodušuje i administrativu jednotlivých lékařů.

výkonný ředitel RBP Antonín KlimšaZdroj: RBP, zdravotní pojišťovna

„Zjistili jsme, že neexistovala relevantní data o čekacích dobách, ze kterých bychom mohli vycházet. Zároveň se nám potvrdilo, že pouze málo pacientů vědělo o možnosti obrátit se přímo na RBP s požadavkem na zajištění vyšetření. Proto jsme se rozhodli, že našim klientům pomůžeme a zároveň vyzkoušíme intenzivnější spolupráci s některými zdravotnickými zařízeními, která magnetickou rezonancí disponují,“ říká výkonný ředitel RBP Antonín Klimša. V současné době jsou do projektu zapojeni 4 partneři - Fakultní nemocnice Ostrava, Karvinská hornická nemocnice, SAGENA a.s. ve Frýdku-Místku a Lékařský servis a.s. v Havířově.

Zdroj: RBP, zdravotní pojišťovna

Zdroj: RBP, zdravotní pojišťovna