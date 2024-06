Realitní kancelář DACHI rozšiřuje svůj tým. Chceme se připravit na oživení trhu, říká majitel firmy Marek Novotný. Do světa obchodování s nemovitostmi vstoupil před více než třiceti lety a své podnikatelské začátky spojil s objevováním Čech, Moravy a Slezska.

Foto: Martina Fajarudin

Olomoucký rodák Marek Novotný totiž zprostředkovával prodeje hradů, zámků a dalších historických staveb. Po letech se přesunul k tradičnějšímu sektoru domů a bytů. Služby rostoucího týmu jeho kanceláře Dachi se dělí do širokého portfolia. Stejně jako aktivity hanáckého patriota, který se věnuje nejen sportu či muzice v kapele Tak co?, ale i inovativním ubytovacím službám. Právě jedinečný koncept jeho smart hotelu Nezvalova archa v Olomouci se stal inspirací pro řadu dalších hotelů a penzionů.

Vstupujete do 32. roku práce v oboru realit. Jak se vaše aktivity za tu dobu proměnily?

M: Nejprve jsme prodávali a zprostředkovávali prodej pouze hradů, zámků a tvrzí. Až po devíti nebo deseti letech této činnosti jsme přibrali i ten klasický realitní trh. Dnes se dá říct, že přibližně devadesát procent nabídky je z Olomouce a okolí a zbytek tvoří širší oblast, která pokrývá celou Českou republiku a sahá i například do Polska.

A jaká je nyní situace na realitním trhu?

M: Zažíváme třetí nemovitostní propad. Byl tlak na snížení cen, ten je samozřejmě způsobený i politikou České národní banky. Zdražení peněz na hypotéky má dopad na chování trhu. Poslední dva roky byly nákupy velmi zmenšené oproti předcházejícímu období.

Zdroj: Martina Fajarudin

Reagují ceny bytů a domů na trend zdražení hypoték?

M: Hodnoty nemovitostí klesají. Je důležité říct, že je to odlišné podle segmentů. Co se týče novostaveb bytů a rodinných domků, tak se ceny spíše drží. U secondhandových nemovitostí mohu říct, že prezentovaná cena není nakonec cenou prodejní. Dochází k vyjednávání od kupujících a snížení bývá často i okolo 20 procent.

Co může při snížení zájmu o nemovitosti změnit realitní kancelář?

M: Takový propad už jsme jako firma dvakrát zažili. Je potřeba dělat nějaká opatření, ale zároveň si uvědomit, že se trh zbrzdil, ale nezastavil. Spíše se nyní připravujeme na to, že očekáváme v následujících letech oživení trhu. S tím souvisí i skutečnost, že bychom postupně rádi dobrali šest až osm realitních poradců do našeho týmu.

Když je tým připraven a překoná ekonomicky slabší období, které teď zažíváme, tak to nese velká pozitiva jak pro pracovníky a firmu, tak i pro klientelu."

Orientujete se více k budoucnosti?

M: Tento pohled je rozhodně klíčový. Věříme, že po současných výzvách se trh zase postaví na nohy. Když má tým dostatečnou připravenost a dokáže překonat ekonomicky náročné období, kterým si teď procházíme, přináší to mnoho pozitiv pro zaměstnance, firmu i klienty.

Jaké máte očekávání a požadavky co se týče realitních poradců?

M: Obecně se dá říct, že realitní poradce by měl být flexibilní a schopný řídit svůj vlastní čas. Právě možnost upravit si pracovní den podle sebe je na této pozici velká výhoda. Ale jinak jestli je to nadšený člověk po škole nebo aktivní senior nebo matka samoživitelka je nám konkrétně v kanceláři jedno. Pro nás je důležité, jakou má člověk aktivitu, přístup k práci i k životu. Nového člověka je pak kancelář schopná zaučit poměrně rychle, trvá to přibližně šest až devět měsíců. Zkušenosti pak předává služebně starší realitní poradce.

Je obecně nějaká meta, které by chtěl realitní makléř, coby člověk s tahem na branku, dosáhnout? Nebo je to individuální?

M: Jsou různé přístupy. U nás je to tak, že necháváme obrovskou volnost a otevřené dveře, aby si realitní poradce našel to, co je pro něj sexy a to pravé ořechové. Může se stát, že někdo přijde a budou se mu zdát zajímavé průmyslové objekty a fabriky nebo polnosti. Pak se může specializovat třeba na tohle, což neznamená, že nezařídí už nic jiného. Ale pak tu máme v týmu i dvě pracovnice, které se dlouhodobě starají o nájemní bydlení. Ročně zprostředkujeme okolo 150 až 180 pronájmů. Snažíme se klást důraz na to, aby se každý mohl projevit podle svých osobnostních rysů. Když se chce někdo soustředit na určitou oblast, tak mu rozhodně neklademe překážky. Nebo třeba někdo chce prodávat hrady a zámky.

Zdroj: Martina Fajarudin

Jsou takové možnosti ještě i v současnosti?

M: Pro mě už je to ojedinělé. Hrady, zámky a tvrze byly skutečně hezkou dobou podnikatelských začátků společnosti Dachi (usmívá se). S kolegou Davidem Jelínkem jsem objel osm set historických objektů na území České republiky. Měli jsme nabídce 70 těchto nemovitostí a nějakých 26 jsme zprostředkovali. Stále jsme cestovali, uvědomil jsem si, že každých 30 kilometrů má naše země jinou atmosféru a do dneška si ty cesty vybavuji, když někde jedu. Zmínil jste, že vaše aktivity probíhají i třeba v Polsku.

Vnímáte tam zajímavé příležitosti?

M: Velmi mě překvapilo, jak je tam dynamický trh s nemovitostmi a kolik českých investorů už přitáhl. Momentálně pracujeme na projektu Laguna Beskidów. Za poslední rok tam okolo 120 českých subjektů koupilo 180 bytů. Jde o lokalitu blízko Živického jezera a nedaleko je zimní středisko Szczyrk, do kterého společnost Tatra Mountain Resort nainvestovala 1,6 miliardy korun. V areálu je celkem 480 bytů, a ještě tam přibližně 80 zbývá k prodeji. Kvalita a provedení stavby je na vysoké úrovni, ale cena je přibližně o 40 procent levnější než v podobných lokalitách v České republice. Má to spoustu podobných faktorů jako Lipno před 20 lety. Po dálnici se tam člověk dostane za necelé dvě hodiny, a navíc si zajistí i diverzifikaci investic.

Když se opět zaměříme na tuzemskou problematiku – jaký bude podle vás trend ve výstavbě nemovitostí k bydlení?

M: Jsem přesvědčen, že kompletně v České republice můžeme ve městech i vesnicích očekávat zahušťování výstavby. Byty se budou zmenšovat a zároveň i rodinné domky nebudou velkometrážní s užitnou plochou nad 150 metrů, ale posílí se trend, který známe například z německy mluvících zemí či z Nizozemska. Nebude výjimkou, že budou domy se zahrádkou o celkové ploše 200 až 250 metrů čtverečních nebo i méně. Z mého pohledu je to i sympatické, protože se nezastavuje tolik zemědělské půdy.

Odpovídá tomu i vaše developerská činnost?

M: Je to tak. V následujících třech až pěti letech se chceme soustředit na zhodnocení stavebních pozemků a chtěli bychom stavět domky s užitnou plochou mezi 85 až 100 metry čtverečními, které by uspokojovaly potřeby čtyřčlenné rodiny. První vlaštovku realizujeme v Týnečku, projekt se jmenuje Hanácká krajina a je velmi příjemný a úspěšný. Domky jsou pak na cenové úrovni nového bytu v Olomouci, ale navíc je i malá zahrádka a parkovací místo. Chystáme i další lokality. I lidé, kteří vlastní pozemky, se na nás mohou obrátit pro konzultaci, pokud by je chtěli zhodnotit.

Od prodeje realit jste odbočil také k netradiční formě hoteliérství. Jak se daří vašemu projektu Nezvalova archa?

M: Koncept je zajímavý tím, že původně měl sloužit pro párové bydlení studentů. Nakonec vznikl čtyřhvězdičkový hotelový komplex, který má ale minimální počet zaměstnanců. Je tam 37 pokojů, všechny jsou zařízené tak, že mohou sloužit pro krátkodobé i dlouhodobé ubytování. Nezvalova archa funguje nedaleko olomouckého hlavního nádraží od roku 2018. Samoobslužným systémem se inspirovalo okolo 150 majitelů hotelů a penzionů.

Systém jste pak využili i v atraktivní lokalitě Jeseníků?

M: Ano, Nezvalova archa má dceru, je to Modřínová archa, která se nachází blízko Karlovy Studánky v Horním Václavově. Nejedná se o hotel, ale o čtyřapartmánový dům. Výzdobu jsme nechali na olomouckém sochaři Janu Dostálovi. Jde o technicistní design, který je funkční, ale zároveň velmi pěkný. O oba projekty mají lidé velký zájem.