Sázková společnost MerkurXtip je jednou z nejprogresivnějších sázkových služeb na českém trhu. Merkurxtip získal platnou českou licenci na provozování internetového casina i kurzového sázení teprve v roce 2022, jde tedy o relativně novou online sázkovou společnost u nás. Nicméně v Evropě je tento bookmaker mnohem více populární, spadá pod německou skupinu Gauselmann Gruppe, jež v oboru online hazardu úspěšně podniká v mnoha dalších zemích.

Proč vsadit na Merkurxtip?

Nabídka tohoto bookmakera je poměrně široká, kurzy jsou více než přívětivé a marže patří spíše k těm nižším na trhu. Můžete se spolehnout, že si u Merkurxtip vždy vyberete sport, na který si vsadíte s radostí - mají široké a působivé portfolio sázkových příležitostí na nejznámější sporty, ale také i na ty méně populární.

Navíc se tato online sázková kancelář může opírat i o zkušenosti, neboť značka Merkur patří po desítky let k tomu nejlepšímu, co lze nalézt na českém hazardním trhu. Takže i přesto, že internetový MerkurXtip je žhavou novinkou, s provozováním kamenných poboček mají dlouholeté zkušenosti, které se právě od roku 2022 rozhodli přetavit do svého vlastního online casina a kurzového sázení po internetu.

Co čeká na nové hráče?

Pokud by jste chtěli vyzkoušet své štěstí ve sportovních sázkách, pak vězte, že si pro vás MerkurXtip připravil štědré bonusy. Aktuálně, kdy je tento článek publikován, dostanete za dokončení registrace 200 korun zdarma a dalších až 10 tisíc Kč si můžete na své konto připsat hned po provedení prvního vkladu!

Podmínky vkladového bonusu jsou přitom velmi jednoduché - za každou vloženou korunu dostanete od této sázkovky korunu navíc na vaše sázky – až do maximální výše 10 tisíc Kč!

Oproti konkurenci navíc Merkurxtip nabízí lehčí podmínky pro vyplacení bonusu. Pro to, aby vám peníze říkaly skutečně pane, je potřeba uzavřít sázky v souhrnné výši šestinásobku výše bonusu (pro casino pak platí nutnost 25násobného protočení). Na tiketu se přitom musí objevit vždy alespoň 3 příležitosti s minimálním kurzem každé z nich alespoň 1,25.

Pozor - vkladový bonus si musíte aktivovat ještě předtím, než provedete první vklad na vaše herní konto. Jde to snadno přímo v sekci „Vklad“, není tedy potřeba ani zadávat žádný promo kód.

Co se týče 200 korunového bonusu za registraci, tak ten bude hráči připsán v momentě, kdy úspěšně završí kompletní registrační proces - je tedy potřeba si ještě nechat účet ověřit. Nicméně to je otázka pouze pár minut, viz níže. A vydělat si 200 korun za pár minut práce opravdu nezní špatně. Pokud byste si chtěli bonus ještě vylepšit, tak u MerkurXtip disponujete možností jej směnit za 200x točení po 1 Kč na automatech od Synotu.

Samozřejmě sázkové kanceláře, a Merkurxtip není výjimkou, své bonusy a podmínky bonusů čas od času mění. Jak jsme uvedli výše, zde popisované bonusy a jejich pravidla jsou aktuální k datu publikace tohoto článku. Pro aktuální informace o bonusech navštivte stránky bookmakera kliknutím na odkaz níže:

Na co u Merkurxtip můžete sázet?

Jak již bylo nastíněno, těšit se můžete na opravdu bohatou nabídku sázkových příležitostí. Jmenovitě pokryty jsou všechny významné domácí i zahraniční fotbalové, hokejové, basketbalové, volejbalové a tenisové soutěže. Vsadit si přitom můžete nejenom na výsledky a události jednotlivých zápasů, ale rovněž je zde možné uzavřít i dlouhodobější sázky, například na vítěze celého ročníku nebo na jeho nejlepšího střelce. Mezi sázkovými událostmi nechybějí dokonce ani stále populárnější e-sporty. Zkrátka tato sázková kancelář je plně přizpůsobena všem potřebám moderních sázkařů, a uspokojí potřeby i těch nejnáročnějších z nich.

Co se týče sázení na jednotlivé zápasy, tak standardem bývají desítky sázkových příležitostí, jež jsou k danému utkání vypsány. Vsadit si tak můžete u sázkové kanceláře Merkurxtip kupříkladu na výsledek poločasu, gólový rozdíl či počet vyhraných setů. Některé zápasy dokonce obsahují až stovky jednotlivých sázkových příležitostí!

Nechybějí ani čím dál tím oblíbenější live sázky - bez těch by byl zážitek ze sázení poloviční. Konkrétně MerkurXtip má v této oblasti dokonce přichystáno ještě více sázkových příležitostí, než je tomu u předzápasových tipů (ty nejprestiženější duely mívají až 500 sázkových příležitostí). Vsadit si tam tedy můžete bez nadsázky skoro na vše, co se na hřišti uděje, a posunout tak laťku zábavy ještě na vyšší level.

U většiny zápasů naleznete i podrobné statistiky o týmech, jak si vedly v minulých zápasech. Vždy tedy budete mít dokonalé informace, na jejichž základě se můžete lépe rozhodnout a zvýšit tak svou šanci na výhru.

V neposlední řadě nebudete ochuzeni ani o přehledný live tracker, živé přenosy bohužel zatím chybějí.

Za zmínku stojí i to, že na jeden tiket je možné nakombinovat předzápasové i live příležitost, lze si tak vytvořit opravdu bohatý tiket s vysokým kurzem.

Web a jeho funkčnost

Pojďme se podívat na stránky Merkurxtip.cz, zda jsou snadné a přehledné a zda fungují bezproblémově. Musíme upřímně konstatovat, že ovladatelnost webové stránky a její funkčnost jsou na opravdu vysoké úrovni. Listování kurzy, statistikami i výsledky je intuitivní a může tak vrchovatou měrou přispět ke kvalitní zábavě. MerkurXtip v tomto ohledu úspěšně konkuruje i těm nejzavedenějším značkám na českém trhu.

Samozřejmostí je plná lokalizace do češtiny. Na sázkaře čekají pohodlné a přehledné webové stránky, na nichž je sázení příjemným zážitkem. A to nejen na stacionárních počítačích, ale i na mobilech, neboť stránky merkurxtip.cz jsou plně optimalizovány pro mobilní prohlížeče. Responzivní a hladce běžící web ocení nejenom zkušení kurzoví sázkaři, ale též návštěvníci online casina Merkur Vegas, přístupného prostřednictvím jednoho herního účtu.

Mezi další klady a vítané funkce pak patří online chat podpora, jež je vždy připravena řešit jakákoliv nedorozumění či potíže. Stejně tak můžete kontaktovat podporu i prostřednictvím telefonní linky, která je dostupná kdykoliv během dne (8-22) a kde vám s problémy ochotně poradí živí operátoři.

Snadná registrace

Čekají během registrace u této sázkovky nějaké nástrahy, které by registraci komplikovaly, anebo jde všechno lehce? S potěšením vám můžete oznámit, že druhá možnost je správně, neboť oteřít účet u MerkurXtip lze rychle, snadno a pohodlně. Čeká na vás klasický a intuitivní registrační formulář a nenáročné ověření údajů.

Otevřít a ověřit si herní účet u této sázkovky lze v podstatě kdykoliv a to během pár minut z pohodlí vašeho domova. Úplně vše totiž vyřídíte po internetu - k dispozici je možnost dokončení registrace online, tj. bez návštěvy pobočky, pomocí ověření totožnosti přes Bank iD. Dále je zapotřebí provést ještě ověření platební metody a zákonem stanovené nastavení herních limitů.

Motivace k dokončení registrace je přitom značná, neboť po jejím kompletním vyřízení získáte nejenom trvalé konto, ale hlavně jsou ihned k dispozici všechny výše uvedené MerkurXtip bonusy. Nic už pak nebrání tomu, aby si člověk zdvojnásobil svůj první vklad.

Vklady a výběry

I v tomto ohledu toho má MerkurXtip hodně co nabídnout, protože jeho klienti mohou pro vkládání i vybírání peněz ze svého herního účtu využívat všechny nejoblíbenější platební metody. Jmenovitě mezi tyto metody vkladu a výběru patří platební karta, bankovní převod, Paysafe či Skrill.

Minimální výše vkladu je pak touto sázkovou kanceláří stanovena na 100 Kč, přičemž limit pro jeden výběr činí půl milionu korun. Maximálně výše výhry je pak stanovena na 5 milionů korun. Pro většinu sázkařů tudíž nejde o absolutně žádné omezení.

Z uživatelského pohledu je důležité nejen to, jak dlouho trvá vložení peněz na hráčské konto, ale i to, jak rychle lze své výhry vyplatit. Pokud pro výběr peněz z Merkurxtip účtu využijete služeb Skrill a Paysafe, pak vězte, že peníze budou vyplaceny téměř okamžitě. Pokud vás tedy zaujme nějaký zápas a vy si na něj budete chtít vsadit, případně objevíte výhodnou sázkovou příležitost, tak jejímu uzavření nebrání díky rychlým vkladům opravdu nic. Stejně tak rychle se můžete těšit i na vyplacení výher. U ostatních metod vkladu a výběru je potřeba počítat s až třídenní lhůtou zpracování. Aktuální stav je možné vždy sledovat přímo v hráčském účtu.

Za zmínku stojí i možnost cash outu, tedy vyplacení rozehraného tiketu. Pokud vám již několik tipů vyšlo a vy dále nechcete riskovat prohru kvůli zbývajícím zápasům, tak si je možné nechat okamžitě vyplatit poměrnou část tiketu.

Naše závěrečné hodnocení

Klady:

Široká nabídka sázkových příležitostí: MerkurXtip nabízí širokou škálu sportů a událostí, na které si můžete vsadit, včetně méně populárních sportů a e-sportů.

Atraktivní kurzy: Kurzy u MerkurXtipu jsou obecně nadprůměrné, a to jak v předzápasových, tak i live sázkách.

Štědré bonusy: Pro nové hráče je k dispozici bonus 200 Kč za registraci a 100% bonus k prvnímu vkladu až do výše 10 000 Kč.

Rychlá a pohodlná registrace: Registraci u MerkurXtipu lze provést online během několika málo minut.

Telefonická a online chat podpora: V případě potřeby se můžete obrátit na zákaznickou podporu MerkurXtipu, která je k dispozici 7 dní v týdnu.

Možnost cash outu: Umožní vám nechat si vyplatit peníze z rozehraného tiketu.

Zápory:

Chybí live přenosy: MerkurXtip v současnosti nenabízí živé přenosy sportovních událostí.

MerkurXtip je dobrou volbou pro sázkaře, kteří hledají širokou nabídku sázkových možností, vysoké kurzy a štědré bonusy. Stejně tak jde o zcela důvěryhodnou sázkovku licencovanou v ČR s přehlednými a snadno použitelnými webovými stránkami.

Autorem této recenze je INTERNET AD & SEO s.r.o., provozující stránky sazejme.cz, propagující a hodnotící legální online sázkové kanceláře v ČR. Článek byl vypracovaný na základě osobních zkušeností redakčního týmu výše uvedené společnosti se sázkovou kanceláří Merkurxtip a informace obsažené v tomto článku jsou platné k datu publikace článku. Aktuální informace doporučujeme ověřit na oficiálních stránkách Merkurxtip.cz.

Upozorňujeme, že účast osob mladších 18 let na hazardní hře je zakázána. Ministerstvo financí varuje: Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost!