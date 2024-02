VELUX přináší uklidňující ASMR zvuky přírody pro duševní pohodu

Foto: VELUX

Až polovina lidí v České republice přiznává, že nemá čas řešit své duševní zdraví. Často je důvodem nedostatek času na sebe sama. Řešení, která mohou pomoci s životní pohodou, jsou přitom často velmi jednoduchá.

Nedílnou součástí zdravého životního stylu a duševní pohody je propojení s přírodou. Lidem, kteří nejsou v pohodě, přitom často chybějí základní věci, o kterých se mluvilo už v pohádkách: čerstvý vzduch a denní světlo.

Podle aktuálního průzkumu výrobce střešních oken VELUX je pro 77 % lidí při zachování duševní pohody nejdůležitější dostatek čerstvého vzduchu, pro 59 % je to denní světlo, pro 15 % dotazovaných příjemné vůně a pro 14 % z nich jsou důležité uklidňující zvuky.

Celkem 74 % lidí pak potřebuje příjemné prostředí pro to, aby se cítili dobře. Jak to ale udělat, když nemáte možnost trávit čas v přírodě? Odborné světové studie z posledních let ukazují, že psychické pohodě napomáhají i samotné zvuky, vůně nebo obrázky přírody.

Zdroj: VELUX

Střešní okna VELUX jako vestavěné ASMR přístroje

Velkým hitem jsou proto v poslední době především mezi mladými uživateli sociálních sítí tzv. ASMR zvuky, tedy zjednodušeně nahrávky zvuků, které vyvolávají příjemné pocity. Zpravidla se jedná o zvuky přírody, jako je šumění lesa, padající déšť nebo šustění padajícího listí. Tyto zvuky tak mohou pomoci s klidným spánkem, působit proti úzkosti a stresu, mohou také podpořit soustředění. Proč si ale pouštět takové zvuky jen občas do sluchátek, když je mohou mít lidé doma?

„Přirozeným ‚spolutvůrcem‘ ASMR zvuků se může stát střešní okno, které není jen stavebním prvkem, ale má prokázaný vliv na duševní pohodu a dobrou náladu. Poskytuje dostatek denního světla, čerstvého vzduchu, výhledy na oblohu přirozeně se měnící v průběhu dne a v neposlední řadě přináší do domácnosti právě řadu uklidňujících zvuků, jako je dopadání dešťových kapek na sklo, šustění listí a větví nebo šumění větru,“ říká Romana Vajdíková ze společnosti VELUX.

Zdroj: VELUX

Čerstvý vzduch a denní světlo jako základ zdravého bydlení

Výrobce střešních oken VELUX patří mezi světové lídry v oblasti zdravého bydlení. Prostřednictvím svých střešních oken a dalších produktů už 80 let napomáhá zlepšovat vnitřní klima domácností i veřejných budov především tím, že jsou vnitřní prostory dostatečně prosvětleny a mají stálý příliv čerstvého vzduchu. „Přístup k dennímu světlu doma nebo na pracovišti zajišťuje lepší náladu, snižuje sklony k depresím, vylepšuje náš spánek, pomáhá s vytvářením dostatečného množství vitaminu D. I proto prakticky všechny naše inovace míří směrem k dostatku denního světla a čerstvého vzduchu a odstraňování všech rizik vnitřního klimatu,“ dodala Vajdíková.

Zdroj: VELUX

Dostatek denního světla a příliv čerstvého vzduchu přispívají nejen k duševnímu, ale i k fyzickému zdraví. Přitom právě málo denního světla a nedostatečná ventilace patří mezi hlavní neduhy bydlení. I proto české domácnosti stále častěji vylepšují svá stávající bydlení, často i za podpory dotačních programů, které lze využít i na nová střešní okna.

www.velux.cz