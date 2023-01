Kamil se rozhodl aktivně věnovat vzdělávání dětí v oblasti architektury a již 3x přednášel na dvou školách na téma, co to znamená být architektem a jak se v tomto oboru vypracovat. Čím děti Kamila překvapily nejvíce a jak to probíhalo?

Nedávno se žáci 2. a 4. ročníku na ZŠ U Říčanského lesa dozvěděly, co to znamená být architektem a sami si to také vyzkoušely pod dohledem jednoho z nejzkušenějších architektů v ČR, který působil dlouhá léta v zahraničí. Kamil Dunaj připravil prezentaci zábavnou formou a díky tomu si dokázal udržet pozornost všech žáků.

Kamil Dunaj studoval na Technické Univerzitě v Košicích. Od začátku své profesní kariéry se buď jako architekt nebo zástupce developera podílel na jedinečných projektech v Praze a v zahraničí. Spolupracoval s významnými českými a světovými architekty, jakými jsou například Jakub Cigler, Foster + Partners a další. Ve společnosti GETBERG působí od začátku roku 2019 začínal na pozici ředitele developmentu a později st stal Chief Business Development Officer, kde má na starost zejména vyhledávání nových příležitostí pro společnost, a to nejen v oblasti developmentu, ale i ve vylepšování služeb pro klienty a navazování dlouhodobých vztahů s partnery.

Jak se přednášení dětem líbilo samotnému Kamilovi Dunajovi si můžete přečíst v následujícím rozhovoru.

Jak to celé probíhalo na základní škole?

“Přemýšlel jsem, jak to celé pojmout, aby to pro děti bylo zábavné a v půlce hodiny mi neusnuly na vavřínech. Proto jsem zvolil spíše interaktivní formu prezentace, než jen pouhý výklad a rozhodně se to vyplatilo. Nejdříve jsem jim samozřejmě poskytl obecný přehled o tom, jaké druhy architektů vlastně jsou a co přesně dělají a nakonec měli za úkol vybrat si, jakým architektem by chtěli být a nakreslily podle toho návrh do předem vytištěného prázdného plánku.”

Takto vypadaly některé z návrhů od žáků 2. a 4. ročníku.

Byl velký rozdíl mezi 2. a 4. ročníkem?

“Co se týče pozornosti, bylo určitě těžší si ji udržet u mladších žáků, protože musíte mluvit tak trochu jejich jazykem. Bylo ale ohromné, jak se děti zapojovaly ochotně do diskuze a neustále se hlásily o slovo. U těch starších to bylo více formou zkoušení, probírali totiž zrovna mapy, takže jsme si vysvětlovali, co jsou například vrstevnice. Zpětná vazba od učitelů pak byla naprosto pozitivní a byli překvapení, že je to tolik bavilo. ”

Jakým architektem by se děti nejraději staly?

“Myslím, že nejvíce převládal zahradní architekt. Nejvíce mě překvapila jedna holčička, která svůj plán vypracovala do posledního detailu a navíc do něj přidala i komposter a nové technologie jako jsou solární panely, tepelné čerpadlo apod. Nakonec mi ale řekla, že zahradu doma nemají, tak kde se to všechno dozvěděla? Je neuvěřitelné, jak děti vnímají rozvoj a svět kolem sebe.”

“Dalším překvapením pro mě byl chlapec, který navrhnul domov seniorů a to tak detailně, že by se snad dal i postavit. Fungovalo by to v realitě jak dispozičně, tak funkčně. Promyslel všechny detaily včetně potřebných místností, bylo to logicky sestavené a neuvěřitelně promyšlené.”

Na mezinárodním gymnáziu Meridian International School to bylo obdobné?

“Na gymnázium jsem mluvil v angličtině pro 3. a 4. ročníky, kde už někteří žáci věděli, že se chtějí věnovat kariéře architekta. Mluvil jsem tedy více o zkušenostech z mé kariérní cesty a ukazoval jim různé projekty, na kterých jsem pracoval i v zahraničí. Chtěl jsem jim co nejvíce ukázat, kam až se dá vypracovat. Hodně mě pak potěšilo, že někteří žáci dokonce po hodině přišli a zajímali se o další detaily.”

Plánujete pokračovat a přednášet i na dalších školách?

“Rozhodně se tomu nebráním, protože rád pracuji s dětmi a mladou generací. Rád bych své zkušenosti představil právě i na Technické Univerzitě v Košicích. Ve školách by mě rádi viděli znovu a již teď mě oslovili další školy na základě doporučení a to si myslím, že je úspěch. Navíc věřím, že je určitě přínosné i pro tento obor, aby se o něm více mluvilo právě na školách, kde se žáci rozhodují o tom, v jakém oboru budou pokračovat. Je dobré dětem a mládeži ukázat, že se dá kariérně vypracovat a uspět i v zahraničí, kde můžete pracovat s nejlepšími lidmi v oboru a podílet se na projektech, které znáte možná jen z televize. Přeci jen, dobrých architektů v ČR není nikdy dost a budou rozhodně potřeba.”

