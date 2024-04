Již sedmnáctý ročník soutěže juniorských výčepních proběhl minulý týden na SŠHS a VOŠ v Opavě v prostorách školní restaurace Vesna. Zajímavostí je fakt, že většina soutěžících se narodila v období vzniku této soutěže …

Původní soutěž, Krušovické čepování, v průběhu let změnila svůj název na Zlatovar CUP. Pravidla soutěže i pořadatel – „opavská hotelovka“ však zůstaly a soutěž si dlouhodobě zachovala i vysoký zájem soutěžících. Ve čtvrtek 21.3. se realizovalo školní kolo. Výzvu zúčastnit se soutěže přijalo celkem třicet pět žáků. Po zahájení soutěže ředitelem školy Mgr. Ruským, žáci prokázali své znalosti ve vědomostním testu. Po krátké instruktáži mistrem výčepním si měli žáci možnost vyzkoušet práci za výčepem a soutěž mohla začít. Úkolem každého soutěžícího bylo připravit dvě piva v časovém limitu tří minut. Soutěžní pivo servíroval soutěžící před tři porotce. Porota z řad odborníků hodnotila styl výčepního, jeho profesionálního vystupování, přesnost míry, hustotu a charakter pěny a měřila výšku pěny. Zadáním bylo načepovat pivo „na dva, na tři razy“. Hlavním sponzorem byl pivovar Zlatovar, který kromě piva, přispěl žákům i na hodnotné ceny. Velkým překvapením bylo, když všechny přední příčky ve školní soutěži dobyly tři dívky!

Regionální kolo hostila opavská hotelovka

Pátek 22. 3. byl ve znamení regionální soutěže. Soutěžit přijeli žáci odborných středních škol z celého regionu. Zastoupena byla města Český Těšín, Odry, Karviná, Ostrava, Frenštát a další. Nejlépe si letos vedlo družstvo ze soukromé školy HOA Havířov, jejíž tři dívky těsně dokázaly porazit domácí tým dívek ze SŠHS a VOŠ Opava. Vítězný tým neodvezl do školy jenom diplom, ale i pozvání na řízenou degustaci piva pro celou třídu do Pivovaru Hasič v Bruntále. Nejlepším juniorským výčepním v kategorii jednotlivců je Tomáš Lazar z Karviné, který zároveň prokázal i nejlepší znalosti o pivu a přesvědčivě tedy zvítězil ve dvou kategoriích. Opavu nejlépe reprezentovala Jolana Lucie Gečeiová, medailová pozice jí unikla jen těsně a obsadila čtvrtou příčku. Přičteme-li k tomu, že se jednalo o její první soutěžní zkušenost, je to excelentní výkon!

Organizace odborné soutěže napomáhá žákům získat bližší a zároveň profesionální vztah k „našemu rodinnému stříbru“. Ne nadarmo je České pivo chráněným zeměpisným označením Evropské unie, dodal za letošní tým organizátorů soutěže pedagog Mgr. Alexandr Burda.

