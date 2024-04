Jedná se o budovy č. p. 204 a č. p. 215, v jedné z nich sídlí úřad městyse Komárov. Obyvatelé Komárova, přilehlých obcí i návštěvníci si povšimli již od léta loňského roku zahalené budovy stavebními textiliemi.

Rekonstrukce budovy úřadu městyse byla pozastavena, pokračovat bude až po novém výběrovém řízení na dodavatele dokončení stavby. | Foto: Václav Šesták

Co se to děje a proč se rekonstrukce takto vleče, vysvětlil starosta Komárova Ing. Jaroslav Klekner:

„Po zveřejnění zadání se do výběrového řízení přihlásily dvě firmy. Vyhodnocení výběrového řízení pro městys prováděla společnost, která zařizovala také přidělení dotace.

Vítězem výběrového řízení za cenu 19,3 mil. Kč se stala firma EUbuilding, a.s., která měla dle zadání všechny potřebné dokumenty v pořádku. Dotace z Ministerstva životního prostředí ČR činí Kč 3,5 mil. Smlouva o provedení díla byla podepsána dne 12. 7. 2023, staveniště bylo předáno 14. 7. 2023. Dokončení díla bylo naplánováno na 190 dní od podpisu smlouvy, což bylo 20. 1. 2024.

Tři týdny od předání staveniště jsme nezaznamenali žádnou činnost. Pak nastoupila firma se stavbou lešení a za další tři týdny započaly spíše demoliční práce. Vždy na konci měsíce vystavila firma fakturu a pod technickým dozorem provedené kontrole byla faktura proplacena. Vždy bylo zaplaceno jen za skutečně odvedené práce a za materiál, který byl na stavbě použit. Již v průběhu října nastaly první pochybnosti o tom, že stavba bude dokončena v termínu. Každý měsíc byl aktualizován harmonogram prací a firma nás vždy ujistila, že zakázku dokončí a navýší kapacitu pracovních sil.

Bohužel, dle vytvořené smlouvy dotačním titulem neměl městys žádnou možnost vypovědět firmě smlouvu dříve. Bylo nutné čekat na stanovený termín dokončení, tj. 190 dnů + 1 měsíc, kdy firma dokončenou stavbu nepředala.

Na základě uvedených skutečností městys Komárov dne 1. 3. 2024 firmě vypověděl smlouvu. Za 7 měsíců firma EUbuilding, a.s., proinvestovala 40 % z celkových nákladů, což je 7,6 mil. Kč vč. DPH. Na vystavených fakturách se firmě neproplatilo 10% zádržného, což je asi 600 tis. Kč. Při penále 32 tis. Kč/den městys firmě vystavil fakturu na 943 tis. Kč. Stavbu měla firma vyklidit do 6. 3. 2024, což udělala.“

A jak to bude s rekonstrukcí dál?

Na tuto otázku starosta J. Klekner ve zkratce odpověděl také: „Stavba bude zakonzervována, tzn. dokončení rozdělané střechy na budově č. p. 215 a budou dokončeny rozdělané fasády. Tyto práce může městys zadat tzv. napřímo, bez výběrového řízení. Pak projektant udělá soupis prací, které byly dle položkového rozpočtu provedeny, a zpracuje výměr pro vypracování zadání na dokončení stavby. Bude následovat nové výběrové řízení, poté zastupitelstvo schválí vítěznou firmu, a teprve potom se bude moci pokračovat na dokončení stavby. Časovou osu výše popsaného zatím nelze odhadnout,“ uzavřel Jaroslav Klekner, starosta Komárova.

Komárovské muzeum bude otevřeno pouze v květnu

Podle informací Muzejní komise Komárovského muzea bude muzeum kvůli plánované rekonstrukci v letošním roce otevřeno pro veřejnost pouze od 1. května do 1. června.

Muzeum letos projde rekonstrukcí, proto bude otevřeno pro návštěvníky jenom o květnových víkendech.Zdroj: Václav Šesták

Mimořádné prohlídky jsou možné po předchozí domluvě s vedoucím muzejní komise na tel. 777 142 813.

Rekonstrukce budovy pošty a muzea bude zahájena v dubnu. Dojde ke kompletní výměně oken, zateplení půdních stropů a výměně tepelného zdroje na tepelné čerpadlo, instalace ústředního vytápění a výměně el. rozvaděčů. Venkovní fasáda bude částečně zateplená a celá bude opatřena novou omítkou. Výběrové řízení s nejnižší cenou Kč 13 561 565,00 vyhrála firma DOMISTAV CZ a.s. Městys na tuto akci obdržel dotaci ve výši Kč 5 049 800,00 od Ministerstva životního prostředí. Rekonstrukce by měla být dokončena do září letošního roku.

Zdroj: Komárovák