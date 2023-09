Rekonstrukcí starého domu v Brně zvládl mladý pár i díky materiálům Ytong

Komerční sdělení

Pan Vladislav s partnerkou bydleli před rekonstrukcí domu v pronajatém bytě v Brně-Žabovřeskách a bydlení v této části Brna se jim tak zalíbilo, že už se odsud nechtěli stěhovat. Zdánlivě neřešitelnou situaci vyřešili krokem, který býval dříve běžný, ale dnes už se do něj mnoho mladých lidí nepouští – koupili více jak sto let starý řadový rodinný dům a několik let jej svépomocí rekonstruovali.

1NP po rekonstrukci | Foto: xella.cz