Dýchejte díky rekuperaci ve svém domě čistý vzduch bez alergenů.

Foto: Zadavatel

Rekuperační systém umožňuje dýchat čistý vzduch bez alergenů, ať už jde o novostavby nebo starší domy. Moderní dobře izolované stěny a těsnící okna snižují energetické ztráty, ale zároveň brání přirozené výměně vzduchu. Větrání okny vede k úniku tepla a vyšším nákladům na vytápění. Moderním a dlouhodobě udržitelným řešením je komfortní větrání, které poskytuje zdravou, komfortní a energeticky účinnou alternativu k větrání okny, díky rekuperaci tepla zajišťuje úsporu energie a zaručuje optimální kvalitu vzduchu v interiéru.

Zdroj: Zadavatel

Proč je čistý vzduch důležitý?

Čistý vzduch je zásadní pro naše zdraví. Ačkoli je neviditelný, každý den vdechujeme 15 až 100 kg této látky. Kvalitní vnitřní klima by mělo být svěží, bez zápachu a s optimální vlhkostí i teplotou. Vysoce výkonné filtry v rekuperačních systémech dokážou zachytit nebezpečné částice včetně bakterií.

Jak rekuperace funguje v domácnostech?

Rekuperace zajišťuje stálou výměnu vzduchu bez nutnosti otevírat okna. Díky zpětnému získávání tepla dokáže snížit náklady na vytápění až o 50 %, přičemž až 95 % tepla se vrací zpět do domu. Rekuperační jednotka nasává čerstvý vzduch zvenku, filtruje ho od prachu, alergenů a pachů, a následně ho ohřívá nebo chladí podle potřeby. Znečištěný vzduch se odvádí ven, čímž se snižuje koncentrace CO₂ a vlhkost v interiéru. Výsledkem je zdravější prostředí, lepší spánek a vyšší soustředění.

Rekuperace pro starší domy

Při rekonstrukci starších domů se nejčastěji tepelné ztráty redukují zateplením a výměnou oken. Utěsněním domu můžeme zamezit přirozené výměně vzduchu, což vede ke zvýšení koncentrace oxidu uhličitého. Majitelé jsou pak nuceni častěji větrat, čím uniká nejen nahromaděný CO₂, ale také energie v podobě tepla. Proto i starší domy mohou těžit z výhod rekuperace. Při rekonstrukci není nutné zasahovat hluboko do interiéru – decentrální větrací jednotky vyžadují pouze otvor ve venkovní stěně a připojení k elektrické síti.

Zdroj: Zadavatel

Dlouhodobá investice do zdraví a úspor

Rekuperace představuje nejen investici do zdravého bydlení, ale také do úspory energie a ochrany budovy před vlhkostí a plísní. Díky výhodám větrání s rekuperací se zvyšuje hodnota nemovitosti.

Hledáte montážní firmu nebo máte obecný dotaz ohledně komfortního větrání? Přejete si zpracovat návrh systému větrání? Neváhejte se na nás obrátit. Vytváříme rodinné domy a byty zdravější, komfortnější a úspornější.