Rostoucí ceny energií přivádějí domácnosti, úřady či firmy do nesnází a zájem o alternativní zdroje energie je proto letos rekordní. Podle výrobců se počet instalací těchto zařízení ve srovnání s loňským rokem letos již několikanásobně zvedl. Řešením může být instalace fotovoltaiky od společnosti REM ELEKTRO s.r.o. – divize REM SOLAR. Ta nabízí jejich instalaci po celé republice i v zahraničí na klíč, kdy součástí nezávazné nabídky je také vizualizace solárních panelů přímo na danou střechu.

„Díky rostoucímu zájmu o obnovitelné zdroje energie a dotacím se výroba fotovoltaických panelů a systémů v poslední době značně zdokonalila. V České republice bylo v roce 2020 instalováno celkem 6 293 nových solárních elektráren s celkovým výkonem 51,4 MWp. Z toho bylo 22,6 MWp instalováno na střechách českých domácností a 28,8 MWp na střechách podniků a komerčních budov,“ říká za REM ELEKTRO s.r.o. – divize REM SOLAR obchodní ředitel Tomáš Běhounek. Klient si podle něj opravdu může vybírat z pestré nabídky, protože záleží na tom, co si od fotovoltaiky slibuje. „Chcete ušetřit za elektřinu? Získat nezávislost na dodavatelích energie? Mít možnost záložního zdroje v případě výpadku proudu? Nebo chcete třeba levně ohřívat vodu v bazénu, topit ve skleníku, nebo chladit serverovnu,“ nabízí odborník řadu možností.

Výhodné financování

Řada domácností i firem se přiklonila k fotovoltaice, až poté, co stát nabídl program Nová zelená úsporám. Kromě solidních podmínek bankovních ústavů, jež nabízejí pomoc s financováním, tak jde o další argument k pořízení těchto zařízení. Navíc společnost REM ELEKTRO s.r.o. – divize REM SOLAR nabízí zákazníkům kromě nezávazných cenových nabídek také zajímavé záruky na technologie jako je například až 25 let na fotovoltaické panely, deset let na bateriová úložiště či až 5 let na odpovědnost za vady práce. „Naši zaměstnanci jsou schopni nabídnout instalace posledních novinek na trhu díky pravidelnému školení na nejnovější technologie v nabízeném segmentu. Naší prioritou je spokojený zákazník,“ říká Tomáš Běhounek.

Montáže ve všech oblastech slaboproudu i silnoproudu

Více než 100 firemních pracovníků s bohatou praxí v elektromontážních činnostech, kteří jsou zákazníkům k dispozici na stavbách v rámci České republiky i v zahraničí, je schopna klientovi zajistit také komplexní dodávky a montáže ve všech oblastech slaboproudu i silnoproudu včetně měření a regulace, revizí a servisu stejně jako projekčních prací. (tp)

Společnost REM ELEKTRO s.r.o. byla založena v roce 2020 a to sloučením s firmou PR Mont.



Naše společnost má dlouholeté zkušenosti v oblasti elektromontáží, výroby rozvaděčů a dalších technologií.V roce 2021 jsme otevřeli divizi REM SOLAR, jelikož jsme se rozhodli vstoupit na pole FVE, máme dlouholeté zkušenosti v oboru elektromontáží, kde máme opravdové profesionály, kteří pravidelně prochází školením na nejnovější technologie v daném segmentu.



Naše týmy, jsou složeny z profesionálních monterů na té nejvyšší úrovni. Nainstalujeme FVE, a to přímo na klíč od A-Z. Součástí naší nezávazné cenové nabídky je také vizualizace solárních panelů, přímo na danou střechu.



Nejsme tedy firmou která vznikla ze dne na den a začala instalovat FVE. Zakládáme si na profesionalitě a individuálním přístupu ke každému zákazníkovi.



Naší prioritou je SPOKOJENÝ ZÁKAZNÍK.

Rádi Vám zpracujeme nezávaznou cenovou nabídku, přímo Vám na míru.

Ať svítí!

