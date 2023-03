Zpevňuje a protahuje celé tělo, ulevuje od bolesti a relaxuje mysl. To je jen zlomek blahodárných účinků jógy na naše tělo. Věděli jste ale, že může pomáhat také s bolestivou menstruací, v období menopauzy, při poruchách menstruačního cyklu či dokonce při snahách otěhotnět?

ilustrační foto | Foto: REPROMEDA SERVICES, s.r.o./archiv

Balanc pro tělo i duši

Potřeba je jen podložka a pohodlné oblečení. Právě nenáročnost na nejrůznější vybavení a pomůcky dělá z jógy skvělé cvičení pro každou příležitost. Její variabilita pak umožňuje zapojení všem generacím. Každý si v ní totiž najde to, co právě potřebuje. Pro ženy, které se snaží otěhotnět, je ideální volbou jóga reprodukční. Toto cvičení podporuje funkci ženských orgánů a navrací hormonální systém zpět do rovnováhy. Neopomenutelnou součástí (nejen) reprodukční jógy jsou také dechová cvičení a meditace, které pomáhají uvolnění, redukci stresu a celkové psychické pohodě.

ReproYoga vyrovnává hormonální hladinu

Reprodukční klinika Repromeda si společně s Kristýnou Svobodovou z jógového studia Yoga Place připravila pro všechny ženy snažící se o miminko sérii videí reprodukční jógy. Cvičení můžete provádět kdekoliv, ideálně v pohodlí domova. Ve třech lekcích vás zkušená jogínka Kristýna provede fyzicky nenáročným, ale přesto velmi účinným cvičením.

První lekce reprodukční jógy je zaměřená na uvědomění si sebe sama a probuzení vnitřní energie. Pomocí zvolených cviků aktivuje, prohřívá a prokrvuje orgány v oblasti břicha a pánve. Toto jemné cvičení věnuje pozornost všem orgánům, které ovlivňují reprodukční a endokrinní systém.

Zdroj: Youtube

Druhá lekce reprodukční jógy je věnovaná očistě, harmonizaci a zklidnění. Neúspěšné snažení o miminko totiž častokrát vede ke stresu. Jeho vědomé odstranění je pak mnohdy kontraproduktivní a fakt, že se to nedaří, nás stresuje ještě víc. Dostat se ven z tohoto začarovaného kruhu může pomoct právě cvičení. Základem první lekce je dechová technika Nádí šódhana (v češtině označovaná jako střídavý dech), která harmonizuje ženskou a mužskou energii. Oblíbená je právě pro své očistné účinky. Chybět nebude ani zklidňující a harmonizující pozdrav měsíci. Ten je vhodný především pro ženy trpící nespavostí. Součástí této lekce je i pozice bohyně symbolizující bohatství, prosperitu a plodnost. Jelikož se jedná o zklidňující sestavu, doporučujeme ji cvičit až závěrem dne.

Zdroj: Youtube

Dostatečně odpočívat: lehce se to řekne, ale obtížně dodržuje. Třetí lekce reprodukční jógy z dílny Repromedy je zaměřená především na relaxační cviky. Pomáhá s navozením psychické pohody, zbavení se neklidu a buduje důvěru v sebe sama. Jelikož psychická pohoda hraje ve snahách o miminko velmi důležitou roli, je závěr lekce věnován vedené relaxaci, takzvané vizualizaci v pozici blaženosti.

Zdroj: Youtube

Reprodukční jóga může sloužit samostatně, ale také jako podpůrná metoda při IVF léčbě. Doplnit ji může akupunktura nebo bylinná léčba.