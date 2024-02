Nadějné řešení má jméno Miyosmart aneb na zpomalení krátkozrakosti nejsme už díky vědě tak krátcí!

Myopie u dětí, laicky známá pod pojmem dětská krátkozrakost, bude podle odborníků dělat vrásky stále většímu počtu rodičů. Současný trend nárůstu naznačuje, že do budoucna krátkozrakost postihne téměř polovinu populace. Na vině je kromě genetiky příliš mnoho aktivit „na blízko“, které děti provozují. Sledování mobilu nebo tabletu na tom má samozřejmě veliký podíl. Úplné vyléčení myopie u dětí sice možné není, ale pro významné zpomalení rozvoje krátkozrakosti řešení existuje. Díky Hoya Vision Care už i k nám dorazila velmi nadějná novinka - brýlové čočky Miyosmart, což je inovativní řešení, které poskytuje jasné vidění a zároveň zpomaluje progresi krátkozrakosti snadným, bezpečným, účinným a neinvazivním způsobem.3-6 A jak se zdá i podle aktuální studie, která probíhá na ČVUT, u většiny zúčastněných brýlové čočky opravdu fungují.

Jak se myopie u dětí pozná?

Jakékoliv problémy se zrakem je hlavně potřeba řešit co nejdříve. Rodiče musí být všímaví. „Krátkozrakost se u dětí ve školním věku může projevovat tak, že začnou mít potíže ve škole např. při čtení z tabule, jsou unavenější, sedají si blízko k televizi, čtou texty nepřirozeně blízko. Myopie u děti může omezovat i při sportu a snižovat jejich výkony, zvláště pokud je tam důležité vidět na dálku precizně. „Přesnou korekcí zrakové vady se zajistí větší komfort vidění,“ upozorňuje optometristka Mgr. Markéta Žáková, Ph.D. z katedry přírodovědných oborů FBMI ČVUT v Praze, která vede studii na analýzu efektivity kontroly vývoje krátkozrakosti za využití technologie D.I.M.S. v brýlových čočkách Miyosmart.

Když už dioptrie u dětí a brýle, tak nejlépe chytré!

Nosí-li jeden nebo dokonce oba rodiče brýle, riziko, že se dětská krátkozrakost v předškolním nebo školním věku u dítěte projeví, narůstá. Kromě genetické zátěže má zásadní vliv na vznik myopie u dětí pak i to, že hodně času tráví pohledem do blízka a obecně děti tráví málo času venku na denním světle.

Pokud dítě hůř vidí, je potřeba stav konzultovat s pediatrem a ten doporučí návštěvu u dětského očního lékaře. Je dobré vědět, že správně by stanovení počtu dioptrií vždy mělo předcházet vyšetření s tzv. cykloplegií („rozkapáním“). Pro optimální účinek brýlových čoček Miyosmart je nutný předpis plné korekce (tedy nikdy takzvané „podkorigování“, kdy se předepisuje menší dioptrie, než ukazuje vyšetření).

„Krátkozrakost u dětí vzniká nejčastěji ve školním věku a s růstem dítěte se obvykle zhoršuje. Při celkovém růstu, dochází u krátkozrakých i k abnormálnímu prodlužování předozadní délky oka a nárůstu dioptrií. Každá dioptrie navíc snižuje kvalitu vidění a života. Například každá další dioptrie krátkozrakosti zvyšuje riziko myopické makulární degenerace, očního onemocnění ohrožující zrak, o 67 %. Krátkozrakost zvyšuje riziko i jiných očních patologií například zeleného zákalu, šedého zákalu, odchlípení sítnice. V současnosti je možné růst oka zpomalit. Jednou z možností je i brýlová čočka Miyosmart s technologií DIMS od firmy Hoya, která je na světovém trhu už od roku 2018. Světové studie efekt zpomalení růstu oka potvrdily, a to až o 60 %. V současnosti tento efekt prověřujeme i na souboru českých myopů ve věku 6-26 let. Po půlroce naší tříleté studie můžeme konstatovat, že ke zpomalení progrese krátkozrakosti i v našem souboru myopů, kteří nosili brýlové čočky s DIMS technologií, skutečně dochází.“, shrnuje dosavadní výsledky Mgr. Markéta Žáková, Ph.D.

Dětská krátkozrakost jako fenomén doby

Do českého testování čoček Miyosmart se zapojili i Matýsek (7 let), Matěj (12 let) a Ella (15 let). Na jejich věkovém rozmezí je dobře vidět, že ačkoliv má každý jiné zázemí a jinak tráví svůj volný čas, jedno mají společné – opravdu dost času jim dennodenně zaberou aktivity „na blízko“.

Někdo žije v Praze v bytě, někdo na venkově v domě. Matěj se věnuje několika sportům, Matýsek je sportovec spíš rekreační a hraje na klavír, Elle zase zabírá víc času studium, celkově je zaměřená intelektuálně, umělecky a společensky.

Činnosti s díváním do blízka se ale u všech za den snadno nasčítají a suma sumárum je to minimálně asi 7 – 8 hodin u obou Matějů a klidně i 10 a více hodin u Elly.

Dioptrie u dětí nemusí narůstat závratným tempem

Konvenční možnosti řešení myopie u dětí, tedy klasické jednoohniskové brýlové nebo kontaktní čočky, zajišťují sice jasné a ostré vidění., ale nepomáhají zpomalit progresi myopie. Právě proto představuje technologie D.I.M.S. v brýlových čočkách Miyosmart od Hoya revoluční vědecký průlom.

Vezmeme-li pro ilustraci progresi myopie u Matýska, Matěje a Elly, přičemž všichni za sebou mají minimálně rok zkušenosti s brýlovými čočkami Miyosmart, u všech stav počtu dioptrií zůstal na stejné hodnotě. U Elly sice došlo na jednom oku k mírnému nárůstu o čtvrt dioptrie, ale v porovnání s vývojem minulých let, kdy nosila klasické brýlové čočky, je to nárůst v podstatě zanedbatelný.

„Naše tříletá studie, která zjišťuje efekt brýlových čoček Miyosmart na zpomalení krátkozrakosti klientů, je v Česku první a v kategorii krátkozrakých klientů nad 18 let je dokonce první studií na světě. Z dotazníků jsme po 14 dnech nošení zjistili, že adaptace na čočky Miyosmart trvala nejčastěji 1 den. Funkčnost a celkový komfort s čočkami Miyosmart získaly nejčastěji nejlepší hodnocení.“, hodnotí aktuální výsledky studie Mgr. Markéta Žáková, Ph.D.

Brýlové čočky Miyosmart představují v řešení krátkozrakosti novou naději. Jestli je toto řešení pro dané dítě ideální, je potřeba vždy zkonzultovat s očním odborníkem. Vše začíná včasným odhalením potíží a návštěvou zkušeného očního lékaře.

