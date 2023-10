Řešení odhozených PET lahví? Jejich zálohování, shodují se Češi

Pohozené odpadky v našem okolí jsou u nás každodenní realitou. Viditelné jsou v něm hlavně PET lahve a plechovky, shodují se v letním průzkumu Iniciativy pro zálohování Češi. Téměř 80 % z nich zároveň věří, že by situaci pomohlo zavedení zálohového systému, stejně jako se to podařilo na Slovensku. Podpora zavedení zálohového systému je v Česku dlouhodobě vysoká, i přes to, že lidé budou muset vracet obaly od nápojů nezmačkané a do jiných míst, než jsou dnes zvyklí.

Foto: Iniciativa pro Zálohování