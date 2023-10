Život v současné době lze charakterizovat jako éru hojnosti a dostatku. Tento pohodlný život má však také stinné stránky, například zvýšenou produkci odpadu. Ještě před nějakými sto lety byla spotřeba velice omezená, a lidé si daleko více vážili svých věcí. I takové běžné věci, jako jsou třeba boty, oblečení či nádobí, byly pro většinu lidí velice drahé, takže se rozhodně jen tak nevyhazovaly. Naopak, opravovaly se, dědily a využívaly po generace.

Dnes je však naše společnost zcela jiná. Díky výrobním technologiím je většina produktů relativně levná. I zboží, jako televize či notebook, se lidem nevyplatí často opravovat a při první poruše končí v lepším případě ve sběrném dvoře, v tom horším v popelnici. Ještě složitější je situace v potravinářství či u jednorázových plastových produktů, které dominují našim každodenním životům stále více.

S tím, jak se rozvinula a zlevnila výroba a přesun zboží po celém světě, dramaticky vzrostlo množství vyprodukovaných obalů, které se prakticky ihned po použití stávají odpadem. Jak však tuto situaci řešit? Odpovědí je "hierarchie nakládání s odpady", která je zakotvena v legislativě ČR a stanovuje priority, kterými bychom se při nakládání s odpady měli řídit.

Hierarchie přístupu k odpadům

1. Předcházení vzniku odpadů:

Nejlepší odpad je takový, který vůbec nevznikne. Jedním z nejúčinnějších způsobů, jak omezit množství odpadů, je proto minimalizovat možnosti jeho vzniku. Stačí málo - omezit nákup jednorázových produktů a preferovat raději udržitelnější alternativy. Zde jsou některé tipy, jak každý z nás může předcházet vzniku odpadu:

Opakovaně použitelné produkty: Kupujte produkty, které lze použít opakovaně. Například nápojové lahve, obědové krabičky a nádobí.

Kupujte produkty, které lze použít opakovaně. Například nápojové lahve, obědové krabičky a nádobí. Obaly s menším ekologickým dopadem: Preferujte produkty, jejichž obaly tvoří minimální či žádný odpad. Omezte nákup zboží v jednorázových obalech.

Preferujte produkty, jejichž obaly tvoří minimální či žádný odpad. Omezte nákup zboží v jednorázových obalech. Nákup ve vybraných obchodech: Podporujte obchody s nulovým odpadem. Nakupujte v obchodech, kde můžete použít vlastní obaly a u obchodníků, kteří se snaží minimalizovat odpad.

2. Správné třídění odpadů:

Pokud se již vzniku odpadu nedokážeme vyhnout, je dalším krokem v hierarchii přístupu k odpadům jejich třídění. Správné třídění odpadů umožní jeho recyklaci či energetické využití. To sníží ekologickou zátěž na naši planetu a je cestou k udržitelnějšímu hospodaření. Zde je několik příkladů, co můžete udělat:

Domácí třídění: Vytřiďte odpady doma - papír, plasty, sklo, kovy, nápojové kartony a biologický odpad. Ujistěte se, že obaly jsou prázdné. Drobné znečistění většinou nevadí. Tímto způsobem umožníte jejich recyklaci.

Vytřiďte odpady doma - papír, plasty, sklo, kovy, nápojové kartony a biologický odpad. Ujistěte se, že obaly jsou prázdné. Drobné znečistění většinou nevadí. Tímto způsobem umožníte jejich recyklaci. Sledujte symboly: Při nákupu zboží si všímejte recyklačních symbolů na obalech. Tyto symboly vám řeknou, z jakého materiálu je obal vyrobený a tudíž napoví, zda je recyklovatelný.

3. Energetické využití odpadu a minimalizace skládkování:

Třetím způsobem, který stojí v hierarchii nakládání s odpady nejníže, je jeho skládkování. Skládkování odpadu má značný environmentální dopad, proto bychom jej měli co nejvíce omezit. Zde jsou kroky k jeho minimalizaci:

Energetické využití: Odpady, které nelze recyklovat, mohou být využity k výrobě energie. Moderní technologie umožňují efektivní využití odpadů ve spalovnách, které jej přemění v energii či teplo s minimálním dopadem na životní prostředí.

Každý krok, který podnikneme k minimalizaci naší odpadové stopy, má pozitivní dopad na naši planetu. Změna začíná u nás samotných, a vědomé rozhodnutí produkovat méně odpadu může posunout společnost směrem k udržitelnější budoucnosti.

Odpadové hospodářství v ČR – jaká je současná situace?

V České republice má odpadové hospodářství robustní základy, které jsou pevně ukotveny v platné legislativě. Počátky systematického třídění odpadů do barevných kontejnerů sahají do devadesátých let 20. století, kdy se v ulicích začaly objevovat první barevné nádoby na tříděný odpad. Společně se vstupem do Evropské unie pak byla vypracována národní strategie nakládání s odpady, což vedlo k výraznému pokroku v této oblasti.

ČR disponuje rozsáhlou sítí barevných kontejnerů

V současné době disponujeme v ČR rozsáhlou sběrnou sítí na tříděný odpad, reprezentovanou barevnými kontejnery, které jsou v průměru dostupné necelých 90 metrů od lidských obydlí. Dostupnost těchto nádob, určených pro třídění plastů, papíru, kovů, skla a nápojových kartonů, pravidelně roste a aktuálně je k dispozici přes 840 000 barevných kontejnerů, jak uvádí zdroj na jaktridit.cz/priroda. Odpady, které do kontejnerů vložit nelze (zejména kvůli velikosti) mohou občané odevzdávat do sběrných dvorů, výkupen surovin či míst zpětného odběru.

Většina Čechů třídí odpad a jejich počet neustále roste

Zajímavým faktem je, že v loňském roce bylo v České republice vyprodukováno 1 312 804 tun obalových odpadů, přičemž 81 % všech použitých obalů bylo předáno k recyklaci nebo k energetickému využití. Na každého obyvatele ČR tak připadlo průměrně 78 kg vytříděného odpadu. Díky třídění a opětovnému využití obalových odpadů bylo do ovzduší vypuštěno o více než 900 000 tun ekvivalentů CO2 méně, což dokazuje významný přínos třídění odpadu pro snižování uhlíkové stopy.

Jak můžeme přispět ke snižování odpadu?

Každý z nás má v rukou prostředky k tomu, aby se aktivně podílel na snižování množství odpadu. Jedním z klíčových kroků je zvážit konzumní přístup k životu a preferovat udržitelnější alternativy. Zákaz jednorázových plastových výrobků, který přijala Evropská unie, nám nabízí možnost zaměřit se na ekologičtější varianty.

I v každodenním životě můžeme uplatnit jednoduchá, ale účinná opatření. Například při konzumaci nápojů je již pro většinu lidí zcela běžné vyhýbat se jednorázovým plastovým brčkům. Ta lze jednoduše nahradit opakovatelně použitelnými.

Stejný princip platí i pro jednorázové kelímky, příbory a obaly na jídlo. Opatření, která omezují výrobu a spotřebu jednorázových plastů, jsou důležitým krokem ke snižování množství odpadu. S vědomím vlastní odpovědnosti můžeme přispět k ochraně životního prostředí tím, že budeme nakupovat produkty s ohledem na jejich udržitelnost.

Záleží pouze na každém z nás, jakým způsobem nakupujeme a jak odpovědně nakládáme se vzniklým odpadem. Třídění odpadu je klíčovým prvkem odpovědného přístupu, který pomáhá vytvořit udržitelnější budoucnost pro naši planetu.