Dlouholeté zkušenosti společnosti Ishida s vývojem řešení pro balení snacků jsou klíčovým faktorem, který umožňuje jednomu z předních výrobců snacků v České republice dosáhnout vysokých rychlostí balení požadovaných pro nové produktové řady sáčků menších velikostí.

Foto: ISHIDA EUROPE LTD., organizační složka

Společnost POEX, která sídlí ve Velkém Meziříčí a letos slaví 25. výročí své činnosti, vyrábí širokou škálu extrudovaných snacků pod vlastní značkou, pro několik předních řetězců supermarketů v zemi a také na vývoz do západní Evropy. V minulosti vyráběla společnost velká balení o hmotnosti 150 g a vyšší. Rostoucí poptávka po menších velikostech spolu se zavedením zdravějších produktů občerstvení, včetně těch, které jsou určeny dětem.

Systém Ishida iTPS (integrated Total Packing System) je schopen balit sáčky o hmotnosti 15 g rychlostí 125 sáčků za minutu s přesností do 0,4 g cílové hmotnosti. Toto řešení kombinuje vysokorychlostní univerzální váhu CCW-RV-214W a balicí stroj Atlas, detektor kovů a kontrolní váhu Ishida DACS. Plná integrace systému zajišťuje maximální rychlosti, účinnost a propustnost, a především umožňuje rychlý a plynulý přenos produktu z váhy do balicího stroje.

Zdroj: ISHIDA EUROPE LTD., organizační složka

Společnost POEX dlouhodobě spolupracuje se společností Ishida, přičemž ve čtyřech svých závodech má již nainstalováno 10 vícehlavých vah, 12 kontrolních vah a čtyři rentgenové kontrolní systémy. Zpočátku však měla určité pochybnosti, zda by systém iTPS dokázal splnit její požadavky na rychlost.

Zdroj: ISHIDA EUROPE LTD., organizační složka

„Přestože jsme si dobře vědomi možností společnosti Ishida, dokonce i my jsme pochybovali, zda by systém iTPS mohl dosáhnout potřebné rychlosti,“ vysvětluje vedoucí výroby Jaroslav Caha. „Protože je však řešení společnosti Ishida speciálně navrženo pro výrobu občerstvení a pochutin, poskytuje přesně to, co jsme od začátku potřebovali, a celkově nám naprosto vyhovuje.“

Další výhodou systému iTPS je, jak říká Jaroslav Caha, možnost rychlé a snadné přestavby.

„Zatímco u balicích strojů některých výrobců by přestavba mohla trvat až dvě hodiny, se zařízením Ishida to můžeme zvládnout za méně než půl hodiny,“ vysvětluje. „To znamená, že v rámci osmihodinové směny se můžeme věnovat sedm a půl hodiny skutečné práci. To nám pomáhá maximalizovat účinnost a výkonnost a současně dosáhnout rychlé návratnosti našich investic.“

Zdroj: ISHIDA EUROPE LTD., organizační složka

Stejně důležitá je i snadná obsluha obrazovky, která také umí ukládat předvolby pro všechny produkty, které systém iTPS zpracovává. „Všichni naši operátoři jsou obeznámeni se zařízením značky Ishida, takže zavedení systému iTPS nezpůsobilo žádné problémy,“ potvrzuje Jaroslav Caha. „A pokud z jakéhokoli důvodu potřebujeme přesunout operátora z jedné z našich jiných továren na tuto linku, může se velmi snadno ujmout své nové role bez nutnosti zaškolení.“

Společnost POEX byla založena v roce 1993. Portfolio produktů společnosti, která se původně zaměřovala na tradiční občerstvení, se v průběhu let rozrostlo a nyní zahrnuje výrobky s čokoládovou polevou, cukrovinky, sušené ovoce a cereálie a také tovární zpracování máku.

Dnes má tato firma pět produktových divizí rozdělených do čtyř výrobních závodů. Zaměstnává přibližně 230 lidí, s ročním obratem přibližně 30 milionů eur.

