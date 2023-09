Dříve se tudy proháněli motozávodníci – i⁠ dnes zde ale najdete podnik, který stojí za pit stop.

Manželé Grycovi se o chod restaurace starají spolu s 8 zaměstnanci. | Foto: Okruh Pub

Svou restauraci pojmenovali na počest prvních závodů na původním Masarykově okruhu a při rekonstrukci vsadili na tradiční design, který ctí staletí české hospodské kultury. Bylo by však chybou myslet si, že se manželé Adriána a Lukáš Grycovi zasekli v minulosti. Provozovatelé lískoveckého Okruh Pubu mají pro návštěvníky připravené moderní menu, které odráží jak trendy, tak preference majitelů i štamgastů.

V lískovecké restauraci Okruh Pub vás čeká výtečné jídlo i pití.Zdroj: Okruh Pub

Pivaře potěší zejména zdejší nápojový lístek. Okruh Pub je totiž unikátem – na nablýskaném čepu tu mají jak Starobrno, tak Plzeň, a to jako jediní v Brně. Na své si ale přijdou také milovníci malých pivovarů, koktejlů nebo dobrého vína.

Čepovaná Plzeň i lokální Starobrno. Které si objednáte vy?Zdroj: Okruh Pub

Přestože restaurace nabízí 150 míst k sezení, prostor stále působí příjemně: festovní dřevěný nábytek vyvažují vysoké stropy a dostatek světla. Povedený stylový interiér doplněný zahrádkou zaručuje, že se v podniku budou cítit dobře přátelé, rodiny i kolegové. Zkrátka všichni, kteří do restaurace zavítají cíleně, nebo jen tak.

Nedávná rekonstrukce se postarala o lepší vzhled i akustiku prostoru.Zdroj: Okruh Pub

Hlad a chuť v restauraci zaženou klasickými hospodskými pochutinami, ale i žebírky, burgerem, svíčkovou, těstovinami nebo salátem. Tradičnější jídla přitom zkušení kuchaři pravidelně doplňují specialitami a pestrými meníčky a dvakrát do roka obměňují nabídku tak, aby se strávníci měli vždy na co těšit.

Jak vysvětlují sami provozovatelé: „Stavíme na jednoduchosti, na kvalitě a na skvělém týmu. Naším cílem je nabídnout hostům gurmánský zážitek v hezkém prostředí. Nechceme sklouznout k jídlům, která budou složitá, nebo někoho zahltit údaji o použitých surovinách. Chceme pohostit a potěšit v sousedské atmosféře Nového Lískovce s jídly z lokálních surovin, na kterých předvedeme své kuchařské umění – bez dochucovadel a dalších triků.“

Návštěvu Okruh Pubu by si rozhodně neměli nechat ujít ani fanoušci rychlých strojů. Jen pár kroků od dnešního podniku totiž mezi 30. a 70. lety závodily legendy automobilového a motocyklového sportu v rámci klání na starém Masarykově okruhu. Ten měl v této době neuvěřitelných 29 kilometrů a vedl mimo jiné právě Lískovcem.

Podnik nabízí něco dobrého pro každého hosta.Zdroj: Okruh Pub

Dobrá nálada, pohostinnost a kvalitní gastronomický zážitek, za kterým se budete pravidelně vracet. To vše slibuje restaurace Okruh Pub v Novém Lískovci. Navštívit ji můžete každý den: od pondělí do soboty až do 23:00, v neděli pak do 22:00. Pro bližší informace sledujte sociální sítě podniku, stůl si můžete zarezervovat na webu.