Nejlépe hodnoceným podnikem v oblasti severní Moravy je podle uživatelských recenzí na Mapách Google restaurace Pelmeški z Ostravy. Získala tak od Googlu ocenění Křišťálový špendlík. Deset cen podnikům z oboru gastronomie, které jejich návštěvníci v daném regionu nejlépe ohodnotili, Google postupně jejich majitelům předává během června.

Majitel Martin Štubňa | Foto: Google

Ostravák a vyučený kuchař Martin Štubňa poznal díky své manželce kouzlo východoevropské kuchyně, pro kterou se nadchl. S pomocí své tchyně vypiloval receptury jak tradičních ruských pelmení (masem plněných a vařených těstových taštiček), tak i populárních ukrajinských varenyků ve tvaru čtverce nebo půlměsíce, které se mohou podávat na sladko i na slano. Se svými těstovými taštičkami objevil v Ostravě díru na trhu, a tak teď už čtvrtým rokem dělá radost svým zákazníkům, kteří ho za to pravidelně vychvalují v recenzích na Mapách Google.

„Hlavně to přisuzuji tomu, že tu máme super kolektiv a vždy se těšíme do práce, protože nás baví. Děláme to poctivě a s láskou a to si myslím, že se odráží i na talíři. Druhá věc je samozřejmě produkt sám o sobě, který je v Ostravě jedinečný,“ snaží se rozklíčovat svůj úspěch Martin Štubňa, který v provozovně také sám pracuje. A jedním dechem dodává, že svým zákazníkům za ocenění velmi děkuje.

Majitel Martin Štubňa s personálemZdroj: Google

„Gratulujeme restauraci Pelmeški k ocenění Křišťálový špendlík. Google svými nástroji a produkty pomáhá malým podnikatelům růst, aby dokázali plně využít příležitostí digitální doby. Pelmeški jsou toho krásným příkladem, protože i se svým netradičním produktem dokázali v Ostravě uspět - jejich hosté jim do Firemního profilu na Mapách Google napsali krásné recenze,” říká tisková mluvčí Googlu v České republice Iva Fialová.

Jména vítězů jsou postupně zveřejňována na mapě na stránce www.kristalovyspendlik.cz. Kompletní list vítězů bude znám 23. června 2022.