Retail park STEHELČEVES s nabídkou obchodů oblíbených značek, jako je BILLA, dm-drogerie markt, Don Pealo, Pepco či Super zoo, otevírá 7. prosince. První možnosti k nákupu mohou zákazníci využít už nyní! Nový park se nachází na exitu 9 dálnice D7 směr Kladno. Restaurace rychlého občerstvení Popeyes se službou drive-thru otevře v polovině prosince. V areálu parku bude od února příštího roku k dispozici také restaurace McDonald's.

Foto: STORE MISSION s.r.o.

Retail park nabízí celkem 3 300 metrů čtverečních pronajímatelné plochy a je první etapou projektu ve Stehelčevsi developera a stavební firmy ABP HOLDING a projekční kanceláře FABIONN, jež má s retailovými parky dlouhodobé zkušenosti. Celková investice přesahuje 200 mil. CZK.

Zdroj: STORE MISSION s.r.o.

„Jsme velmi rádi, že se nám podařilo výstavbu retail parku úspěšně zrealizovat během krátkého období devíti měsíců. Dnes je zde pro nakupující celkem sedm samostatných obchodů a restaurace rychlého občerstvení. Složení nájemců je pro zákazníky vysoce atraktivní a plusem je také zavedení autobusové linky až do parku. V areálu jsou též k dispozici čtyři nabíjecí stanice pro osobní elektroauta,“ uvedl Jiří Procházka, generální ředitel developerské a stavební společnosti ABP HOLDING.

Zdroj: STORE MISSION s.r.o.

Nový park je navržen tak, aby splňoval současné nároky na špičkovou nákupní zkušenost zákazníků a jejich celkový komfort, včetně velkoryse řešeného parkovacího systému. Jednotlivá parkovací místa jsou nadstandardně široká 3 metry a dlouhá 5 metrů, čímž je zajištěn bezproblémový pohyb osobních vozů. Areál nabízí celkem 134 parkovacích míst. Retail park vyhoví také zákazníkům s elektromobily, kteří budou moci využít dvě oboustranné nabíjecí stanice. V areálu parku je rovněž umístěn AlzaBox k vyzvedávání zásilek a bankomat.

Zdroj: STORE MISSION s.r.o.

Zdroj: STORE MISSION s.r.o.

Retail park splňuje i řadu kritérií v oblasti udržitelnosti. Velmi moderní řešení má např. management dešťové vody. Ta je odváděna do nově vybudované železobetonové podzemní nádrže ze střech objektů a zároveň z parkovacích ploch, a to přes odlučovač ropných látek. Následně je během potřebného období distribuována přes čerpadla do zelených částí areálu. Jedná se tak o automatický závlahový systém zazeleněných ploch s využitím veškeré zachycené dešťové vody. Na začátku příštího roku bude na střeše objektů spuštěna také fotovoltaická elektrárna, takže jejich provoz bude využívat i energii z obnovitelného zdroje.