V posledních letech se konopí dostalo do centra zájmu díky svým potenciálním léčebným vlastnostem, přičemž kanabidiol (CBD) je na přední linii této zelené revoluce.

Přírodní síla CBD přichází do České republiky | Foto: House of Trichomes, s.r.o.

Díky úsilí společnosti House of Trichomes se nyní i Česká republika může těšit na stejnou kvalitu CBD produktů, jakou najdete ve Švýcarsku. Tyto produkty jsou navrženy tak, aby přinášely pohodu a spokojenost zákazníkům, přičemž kladený důraz na organické zemědělství a inovativní výrobní procesy zajišťuje nejvyšší možnou čistotu a kvalitu.

Založená ve Švýcarsku v roce 2018 pod názvem Growing Green, společnost se zaměřila na vývoj vlastní genetiky CBD, aby mohla nabízet produkty, které jsou šetrné k životnímu prostředí a zároveň maximálně efektivní. Výrobky jsou pěstovány pouze s bio-organickými hnojivy, čímž společnost přispívá k ochraně švýcarské půdy a zavazuje se k udržitelnosti na každém kroku výrobního procesu.

Rozhodnutí přinést tyto produkty do České republiky bylo motivováno nedávným otevřením trhu s CBD a rozhodnutím české vlády povolit prodej produktů s obsahem THC do 1%. Tímto krokem chce House of Trichomes poskytnout českým zákazníkům stejně vysoký standard kvality a čistoty, na který jsou zvyklí ve Švýcarsku.

Přestože konopí čelí stigmatu, firma usiluje o jeho zmírnění a podporu informovanějšího pohledu na jeho využití. CBD produkty nabízejí řadu potenciálních zdravotních přínosů bez psychoaktivních účinků, které jsou spojeny s THC. Tyto přínosy zahrnují úlevu od bolesti, snížení úzkosti, lepší kvalitu spánku a stabilizaci nálady. Kromě toho společnost zdůrazňuje význam udržitelnosti a transparentnosti ve svém podnikání, od pěstování rostlin po balení produktů.

Společnost si klade za cíl nejen přinést na český trh vysoce kvalitní CBD produkty, ale také vzdělávat veřejnost o jejich potenciálních přínosech a podporovat zdravější alternativy k zvládání každodenních výzev. S vírou v léčivou moc přírody House of Trichomes otevírá dveře k nové éře wellness, kde je pohoda a zdraví dosažitelná přírodní cestou pro každého.

Produkty firmy a celý příběh najdete na www.houseoftrichomes.cz

