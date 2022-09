Významný dodavatel rezidenčních staveb, firma S-A-S STAVBY spol. s r.o., se spojila s renomovanou architektonickou kanceláří Makovský & partneři a společně připravili projekt Rezidence Jarošova. Cílem tohoto společného projektu je stavba výjimečného bytového domu ve městě Znojmě.

REZIDENCEJAROSOVA.CZ | Foto: S-A-S STAVBY spol. s r.o

Znojmo – klidné město mezi metropolemi

Bydlet v klidném malém městě, a přitom mít výhody Brna i Vídně na dosah ruky? Hodina cesty do obou metropolí vám dává svobodu čerpat příležitosti velkoměst a zároveň možnost je kdykoli nechat za zády a žít v krásném historickém městě, které má opravdu co nabídnout.

Za hodinu a čtvrt jste autem pohodlně na Vídeňském mezinárodním letišti. Nechcete jet autem? Nastupte na znojemském nádraží do luxusní rakouské vlakové soustavy Wiesel a přímo na Vídeňském letišti jste za necelé dvě hodiny pohodlné cesty i s jednou kávou v centru Vídně. Vlak jede devětkrát denně! Pracujete nebo studujete ve Vídni? Tímto vlakem jste tam už za hodinu a dvacet minut!

Znojmo – ideální město pro život

Město, které spoluutvářela příroda a historie. Ztraťte se v malebných uličkách historického města, kochejte se výhledem do krajiny nad meandry Dyje ve stínu rotundy svaté Kateřiny, vyrazte na procházku do Národního parku Podyjí či vychutnávejte chutě, které skýtá vinařský region.

Ulice Jarošova

Bydlete na klidném místě, kde máte v docházkové vzdálenosti vše, co potřebujete. V těsné blízkosti se nachází základní a mateřská škola, park, obchody i sportoviště pro aktivní trávení volného času. No a do centra, které je plné příjemných kaváren, vináren, výborných restaurací i zajímavých krámků, je to jen kousek. Znáte lepší adresu? Kochejte se nádhernými výhledy do údolí Lesky a zároveň na věže znojemských kostelů v historickém centru města.

Kontext

Rezidence Jarošova je obytný dům situovaný v blízkosti historického centra města Znojma na nároží ulice U Domoviny a Jarošova. Ulice Jarošova svou polohou i využitím plní ve struktuře města roli důležité městské ulice a přesahuje tak svůj lokální charakter. V těsném sousedství domu stojí velkoryse koncipované obytné domy družstva Domovina postavené v roce 1920 podle návrhu významného českého architekta Otakara Novotného.

Architektura

Jako reakci na tento nezaměnitelný kontext kancelář Makovský & partneři navrhla šestipodlažní sebevědomý objem domu na půdorysu tvaru U. Ten výše zmíněnou velkorysost sousedství překlápí do současné podoby a svoji minimalistickou architekturou spoluutváří jižní atmosféru města Znojma. Fasáda i objem domu jsou členěny velkými okenními otvory, lodžiemi a terasami bočních křídel, díky kterým se návrh zapojuje do prostoru různorodé stávající zástavby. Rozhraní mezi domem a veřejným prostorem ulice je vytvořeno zahradami přízemních bytů ohraničených betonovou zídkou a kultivovanou zelení živého plotu.

Bydlení

Dva hlavní vchody domu z ulice Jarošova jsou přirozeně začleněny do řádu čelní fasády. Skrz společnou chodbu jimi lze projít až do sdíleného dvoru, který zde utváří sousedské prostředí. Celkově se v domě nachází 78 bytových jednotek 1+kk až 4+kk. Šesté nadzemní podlaží nabízí nadstandartní byty se střešními terasami. Parkování a samostatné sklepy pro každý jednotlivý byt jsou umístěny ve dvou podzemních podlažích přístupných rampou z ulice U Domoviny.

Byty

Moderní dispozice bytů odpovídají současnému způsobu života, velkoryse otevřené ve společných obývacích pokojích a nabízející soukromí v samostatných ložnicích. Obyvatelé domu si mohou vždy svobodně vybrat, zda se ukryjí do vlastních ložnic nebo se stanou součástí širší skupiny, ať už v rámci bytu nebo celého domu.

Investor

Rodinná stavebně-developerská skupina S-A-S STAVBY spol. s r.o. slaví letos 30 let své existence. Jsme rádi, že toto výročí můžeme oslavit s Vámi v podobě tohoto krásného projektu, kterým se snažíme přivést do Znojma kvalitní novodobou architekturu. Za posledních patnáct let máme za sebou realizaci stovek bytů především v Brně, kde jsme nasbírali dostatek zkušeností, které zaručí spokojenost našeho klienta. Žít a nechat žít je životní cestou, kterou se snažíme jít. Pojďte kousek s námi.

Kontakt

S-A-S STAVBY spol. s r.o.

Husitská 1

669 02 Znojmo

Ing. Ivo Svoboda, obchodní ředitel



tel.: 530 512 111

tel.: 608 829 858

email: info@sasgroup.cz

web: www.sasgroup.cz, www.rezidencejarosova.cz