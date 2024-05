Jaké jsou nejčastější chyby českých firem ve finančním řízení a jak lze účetnictví využít pro růst byznysu? Marián Tomko je inovátor firemních financí a zakladatel české účetní firmy DYPE, která funguje jako externí finanční oddělení. Se svým týmem transformoval firmy, jako je Niceboy, Oktagon MMA, Fabini nebo Snuggs.

Foto: DYPE, Marián Tomko

V Česku je více než 80 tisíc subjektů, které se věnují zpracování účetnictví. V čem se účetní firma DYPE od nich liší?

V DYPE se staráme o infrastrukturu, kterou nastavujeme tak, aby firmy mohly růst a expandovat. Hodně řešíme procesy, systémy a dodáváme pokročilejší služby, jako je digitální transformace, business intelligence nebo datové účetnictví. Naším krédem je zpřístupňování znalostí velkých firem těm malým. Hlavně díky tomu jsme se v roce 2022 stali jednou z TOP 5 účetních firem v ČR.

Co je to datové účetnictví?

Datové účetnictví znamená mít aktivní data. Ta pak dokážou komunikovat mezi sebou a pracovat bez vás. Dokážete je využít k rozhodování místo emocí. Ve firmě a procesech je díky tomu méně pracnosti a chybovosti, vyšší rychlost, více kvality a synergií z propojení systémů. Z běžného účetnictví se v době datové (rok 2024, pozn. red.) stává datové účetnictví – a to je to, co dnes firmy potřebují.

Jak jste došel k tomu, že je potřeba dávat na data v účetnictví takový důraz?

Původně jsem šel zakládat data analytickou firmu a ve výsledku vznikla účetní firma. Narazil jsem totiž na zásadní problém, kterým byla nedostatečná kvalita dat. Firmy neměly data v pořádku a to nás vždy vrátilo zpět na začátek, tzn. k procesům a systémům, a bohužel i k samotné datové gramotnosti. Tehdy mi došlo, že to není jen o datech na výstupu, ale hlavně na vstupu a procesech kolem účetnictví.

Co dalšího české firmy v oblasti firemních financí často trápí?

Obecně je největším problémem rychlost. Běžná firma je ve skutečnosti strašně pomalá. Z těch vyloženě finančních věcí je to nejčastěji netransparentní účetnictví a plánování peněžních toků, a to jak po stránce odborné, tak po stránce technické.

Proč se těchto chyb firmy dopouštějí?

Buď nemají znalosti, interní kapacity anebo zvolili účetní firmu, která funguje postaru. Sice splní zákonnou povinnost, ale v dalších oblastech nebo technologicky není schopna pomoci. Přitom v podstatě za stejnou cenu, za kterou tradiční účetní firma nabízí zaúčtování, vám v DYPE účetnictví navíc i zdigitalizujeme, zautomatizujeme a dodáme vyšší odborný standard.

Co DYPE v nadcházejících měsících čeká?

Vyvíjíme umělou inteligenci DYPE AI, která bude pomáhat ve firemních financích a podstatně ulehčí komunikaci mezi účetními a klientem. 21. května 2024 pak spolupořádáme Odoo Roadshow Prague. Aktuálně jsme jediná účetní firma v ČR, která nabízí účetnictví a správu financí v systému Odoo, takže pokud vás to zajímá, neváhejte dorazit.