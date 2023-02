Objevte sílu bakuchiol, rostlinné alternativy retinolu

Foto: CLEAN & CONSCIOUS

Rituals Cosmetics uvádí na trh novou inovovanou péči o pleť clean & conscious, the Rituals of Namaste, s ingrediencemi přírodního původu. Produkty jsou speciálně vytvořené proti prvním známkám stárnutí, tato vysoce účinná kolekce přináší výsledky ověřené rozsáhlým testováním účinnosti a testováním přímo spotřebiteli.

V době, kdy je stále důležitější minimalismus a laskavost k pleti, představuje společnost Rituals novou a vylepšenou clean & conscious péči o pleť The Ritual of Namaste. Kolekce představuje vysoce účinnou péči o pleť, která je pečlivě a vědomě vyvinuta tak, aby zdůraznila přirozenou krásu vaší pleti. S vysoce účinnými recepturami obsahujícími eticky získané složky přírodního původu. Inovace řady obsahuje nové textury a vůně, nové komplexy složek, více než 95 % receptur přírodního původu a nové náplně.

Niki Schilling, ředitelka pro inovace a udržitelnost ve společnosti Rituals, upřesňuje: "Věříme, že je důležité vědomě vybírat zdroje, které ctí rovnováhu v přírodě i vaši přirozenou krásu. Vzhledem k tomu, že kolekce využívá přírodně získané ingredience, které jsou podloženy vědeckými poznatky a ověřenými výsledky díky spotřebitelskému testování a testování účinnosti, můžete se při výběru péče o pleť cítit dobře jak uvnitř, tak navenek."

Řada Glow– obohacená o Bakuchiol

Řada The Ritual of Namaste Glow se skládá z účinných, vegansky šetrných produktů obsahujících více než 97 % složek přírodního původu, které byly speciálně vyvinuty pro boj s prvními známkami stárnutí. Obsahuje ikonický Bakuchiol Repair Complex, který je speciálně vyvinutý pro boj s prvními známkami stárnutí. Složení je obohaceno o bakuchiol, přírodní rostlinnou alternativu retinolu, a divoké indigo, které pomáhá minimalizovat viditelné jemné vrásky, zlepšuje pružnost, jas a zářivost pleti.

Objevte ikonický anti-ageing denní krém proti stárnutí, který pomáhá oživit pleť a zvýšit její zářivost. V kombinaci s divokým indigem pomáhá zlepšovat pružnost pleti a chránit ji před negativním vlivem volných radikálů. Výsledek? Jemnější, pružnější a mladší pleť. Výsledky testů účinnosti po studii provedené ve spolupráci 30 účastníků po 28 dnech používání ukazují až o 33% snížení objemu vrásek a až o 25% zvýšení pevnosti.

Doplňte svou clean & conscious pečující rutinu o pleť o anti-ageing sérum proti stárnutí a noční krém ze stejné řady.

Sérum pomáhá navrátit pleti mladistvý vzhled tím, že minimalizuje výskyt jemných linek a vrásek a zároveň pleť hydratuje a rozjasňuje.

Noční krém pomáhá pleti přes noc regenerovat. Během spánku dostane vaše pleť intenzivní dávku účinných látek a ráno bude vypadat mladší. Pomáhá viditelně minimalizovat výskyt jemných vrásek, zlepšuje pružnost pleti a pomáhá chránit před negativním vlivem volných radikálů.

Výsledky těchto produktů ve stejné studii jsou slibné – výsledky účinnosti séra ukazují až o 86% zvýšení hydratace, až o 28% zvýšení pružnosti a až o 42% snížení hloubky vrásek. U nočního krému stejná studie ukazuje až o30% zvýšení pevnosti a až o 42% snížení objemu vrásek.

A konečně, druhá studie založená na sebehodnotícím testu 50 účastníků po 28 dnech ukazuje následující výsledky pro spotřebitele.

THE ANTI-AGEING DENNÍ KRÉMTHE - 90% Uvedlo, že mají hladší pleť, 92% Uvedlo, že mají jemnější pleť

- 90% Uvedlo, že mají hladší pleť, 92% Uvedlo, že mají jemnější pleť ANTI-AGEING SÉRUM - 86% Uvedlo, že mají pleť jemnější, 80% Uvedlo, že jejich pleť je vice vyživená

- 86% Uvedlo, že mají pleť jemnější, 80% Uvedlo, že jejich pleť je vice vyživená THE ANTI-AGEING NOČNÍ KRÉM - 82% Uvedlo, že jejich pleť získala přirozený jas, 96% Uvedlo, že pleť je hladší

Čisté ingredience přírodního původu

Vedle řady Glow se kolekce The Ritual of Namaste skládá ze tří dalších řad: Hydrate, Ageless & Purify. Celá kolekce je vyvinuta podle nejvyšších standardů s čistými složkami přírodního původu z více než 95 % . Zbývajících 5 % je zde kvůli stabilitě a bezpečnosti složení. Každá složka pochází z etických – nebo vědomých – zdrojů. Obaly jsou také clean & conscious, protože jsou vyrobeny z recyklovaných materiálů, a navíc jsou k dispozici náplně do denních a nočních krémů a sér, které pomáhají snižovat množství odpadu a dopad na naši planetu.

Rituals Cosmetics

Rituals Cosmetics je značka věnující se udržitelnému rozvoji a osobní pohodě v luxusním kosmetickém průmyslu. Jako přední zakladatel integrace koupelové a tělové kosmetiky a péče o domácnost do jednoho portfolia Rituals podporuje životní styl, který mění každodenní rutinu ve smysluplnější okamžiky. Každý výrobek je inspirován starobylou tradicí, která vám umožní najít štěstí v těch nejmenších věcech. S rozsáhlým portfoliem inovací v oblasti péče o tělo, domácích vůní, přírodní péče o pleť a domácího oblečení vyzývá společnost Rituals spotřebitele, aby obohatili svůj svět o okamžiky pohody. Společnost Rituals byla založena v Amsterdamu v roce 2000 a od té doby se etablovala jako globální expert v oboru ve více než 33 zemích přítomných v živých městech, jako je Londýn, Paříž a Hongkong, s více než 930 prodejnami, 3000 shop-in-shopy a 5 tělovými lázněmi. Společnost Rituals je hrdá na svůj přístup Clean, Conscious and Caring a je certifikovanou společností B CorporationTM. V rámci závazku společnosti Rituals neustále zlepšovat svůj sociální a environmentální dopad se značka zaměřuje na receptury a obaly s 90% původem, které jsou buď znovu naplnitelné, recyklovatelné, nebo vyrobené z recyklovaného materiálu. Vedle toho je Rituals horlivým podporovatelem 3 charitativních organizací. Ve světě luxusních značek si Rituals klade za cíl být předvojem v luxusním standardu spojujícím krásu a pohodu v rámci udržitelné budoucnosti. Více informací naleznete na www.rituals.com

