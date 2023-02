Objevte sílu bakuchiol, rostlinné alternativy retinolu. Společnost Rituals představuje novou a vylepšenou clean & conscious péči o pleť The Ritual of Namaste.

Kolekce obsahuje vysoce účinné produkty, která jsou pečlivě a vědomě vyvinuty tak, aby zdůraznily přirozenou krásu pleti. Nové receptury obsahují eticky získané složky přírodního původu. Inovace kolekce – nové textury a vůně, nové komplexy složek, více než 95 % receptur přírodního původu a nové náplně.

Řada Glow– obohacená o Bakuchiol

Řada The Ritual of Namaste Glow se skládá z účinných, vegansky šetrných produktů obsahujících více než 97 % složek přírodního původu, které byly speciálně vyvinuty pro boj s prvními známkami stárnutí. Obsahuje ikonický Bakuchiol Repair Complex, který je speciálně vyvinutý pro boj s prvními známkami stárnutí. Složení je obohaceno o bakuchiol, přírodní rostlinnou alternativu retinolu, a divoké indigo, které pomáhá minimalizovat viditelné jemné vrásky, zlepšuje pružnost, jas a zářivost pleti.

Objevte ikonický anti-ageing denní krém proti stárnutí, který pomáhá oživit pleť a zvýšit její zářivost. V kombinaci s divokým indigem pomáhá zlepšovat pružnost pleti a chránit ji před negativním vlivem volných radikálů. Výsledek? Jemnější, pružnější a mladší pleť. Výsledky testů účinnosti po studii provedené ve spolupráci 30 účastníků po 28 dnech používání ukazují až o 33% snížení objemu vrásek a až o 25% zvýšení pevnosti.

Doplňte svou clean & conscious pečující rutinu o pleť o anti-ageing sérum proti stárnutí a noční krém ze stejné řady.

Sérum pomáhá navrátit pleti mladistvý vzhled tím, že minimalizuje výskyt jemných linek a vrásek a zároveň pleť hydratuje a rozjasňuje.

Noční krém pomáhá pleti přes noc regenerovat. Během spánku dostane vaše pleť intenzivní dávku účinných látek a ráno bude vypadat mladší. Pomáhá viditelně minimalizovat výskyt jemných vrásek, zlepšuje pružnost pleti a pomáhá chránit před negativním vlivem volných radikálů.

Čisté ingredience přírodního původu

Vedle řady Glow se kolekce The Ritual of Namaste skládá ze tří dalších řad: Hydrate, Ageless & Purify. Celá kolekce je vyvinuta podle nejvyšších standardů s čistými složkami přírodního původu z více než 95 % . Zbývajících 5 % je zde kvůli stabilitě a bezpečnosti složení. Každá složka pochází z etických – nebo vědomých – zdrojů. Obaly jsou také clean & conscious, protože jsou vyrobeny z recyklovaných materiálů, a navíc jsou k dispozici náplně do denních a nočních krémů a sér, které pomáhají snižovat množství odpadu a dopad na naši planetu.

