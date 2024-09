Sociální demokraté zahájili svoji road tour s mobilním billboardem po městech Středočeského kraje v rámci volební kampaně pro podzimní krajské volby. Jde však o víc, než jen o nápis na poutači.

V každém městě se stává součástí billboardu živý kandidát středočeské SOCDEM, který se zájemci probírá jak hromadnou dopravu zdarma pro školáky, seniory a ZTP, tak i budoucnost kraje.

„S našimi voliči chceme být v kontaktu, …

znát jejich pohled na život v kraji a slyšet, co je trápí. Zvolili jsme proto billboard, jehož součástí je vždy jeden z kandidátů do zastupitelstva Středočeského kraje. Prostě si sedne na billboard. Chceme prioritu přímo probrat s každým, kdo bude mít zájem. Hromadná doprava se dotýká všech obyvatel kraje, každý má tak k ní co říct,“ vysvětluje vznik interaktivního billboardu kandidát na hejtmana Miloslav Čihák.

Lístky místo slibů

Prvním městem, kde Sociální demokracie zahájila svoji tour byla Čáslav, následoval Nymburk, Kolín, Mělník, Kladno a pokračuje dále. Velká část voličů oceňuje i lístky na hromadnou dopravu po kraji zdarma, které Sociální demokracie rozdávala jako symbol, že svůj závazek prosadit bezplatnou dopravu bere zcela vážně.

Cestování dává peněžence zabrat

Senioři a ZTP potřebují vlakem či autobusem k lékaři, školáci cestují do škol. Každodenní dojíždění má velký dopad na rodinné rozpočty. Sociální demokracie na tento stav reagovala prostřednictvím svého volebního programu, kde se hromadná doprava zdarma stala jednou ze základních priorit v programu, tzv. 5P. uchráněných hodnot.

„Máme všech 5P pohromadě,“ doplňuje Lubomír Nymburský za středočeské sociální demokraty. Program stojí na 5 prioritách: POMÁHAT slabším a potřebným, POSOUVAT dopravu vpřed, PŘEDVÍDAT a myslet na budoucnost i našich dětí, PODPOROVAT mladé rodiny a PEČOVAT o životní prostředí.

Peníze kraje zpátky k lidem

V minulosti už se Sociální demokracii podařila bezpletná doprava prosadit, teď za ní bojuje znovu. Současné vedení Středočeského kraje v roce 2023 zvýhodnění pro vyjmenované skupiny zrušilo a zpoplatnilo. „Vrátíme to tak, jak to bylo, než ovládl krajský úřad STAN pod vedením Petry Peckové“, upřesňuje Lubomír Nymburský. Finance na to SOCDEM získá z nově přesoutěžených smluv na opravy krajských silnic i na základě nového rozpočtového určení daní. „Jsou to peníze, které by se měly vracet nazpátek k lidem a ne mizet v položkách ostatních výdajů kraje."

Žádné suché řeči

Road tour ukazuje, že bezplatné cestování po kraji by přivítala velká část obyvatel kraje. Billboard s posazeným kandidátem baví a lidé oceňují otevřenou diskusi k věci.

Celou cestu po kraji je možné vidět na sociálních sítích @dobrazpravaprokraj

Nová generace sociálních demokratů přináší opravdové zkušenosti a umění věci dotáhnout.

Středočeská Sociální demokracie (SOCDEM) se stává takovou, jaká měla být již před třiceti lety a jakou ji dnes všichni potřebují – starostlivou, férovou a odhodlanou bojovat za to, aby byl hlas lidí na kraji slyšet.

Do voleb jde Sociální demokracie ve spolupráci s osobnostmi kraje i bez politické příslušnosti. Důležitá je zkušenost.

Díky! Každý hlas v krajských volbách 20. a 21. 9. z vašich rukou pomůže SOCDEM vybojovat levnější dopravu, školní obědy zdarma, více doktorů i opravené cesty a střechy.

