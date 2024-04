Oranžová roadshow představí manipulační techniku, jak ji neznáte. Již 18. 4. v Plzni.

Foto: STILL ČR spol. s r.o.

Společnost STILL ČR, specialista na intralogistiku, předvede svou nejnovější manipulační techniku ve třech městech napříč republikou. Druhou zastávkou bude 18. dubna Plzeň. „Návštěvníci se mají na co těšit. Přivezeme jim ukázat zástupce naší flotily vozíků, které rozhodně stojí za vidění

a vyzkoušení,“ zve na akci manažerka marketingu STILL ČR Petra Ždánská.

Společnost návštěvníkům předvede elektrické nízko i vysokozdvižné paletové vozíky a k vidění, otestování a zvýhodněnému nákupu bude také repasovaná manipulační technika. Návštěvníkům budou po celý den k dispozici i specialisté a technici pro individuální konzultace a dotazy.

Chybět nebude ani bohatý doprovodný program v podobě soutěží, parkourové show a dětského skákacího hradu. Program začíná vždy v 10, 12 a 14 hodin. Celým dnem návštěvníky provede moderátor Petr Rychlý.

Hlavní hvězdou roadshow budou čelní vozíky RCE, které jsou novým přírůstkem do rodiny STILL. Plně elektrické a cenově výhodné vozíky představují skvělou volbu pro lehké až střední nasazení v jednosměnném provozu. „Zájemci budou mít jedinečnou příležitost prohlédnout si všechny detaily těchto vozíků – pohodlnou kabinu řidiče, ovládací prvky, zdvihové zařízení, bateriový prostor a stožár. A ti, kdo k tomu mají potřebné oprávnění, si budou moci vyzkoušet i snadné ovládání našich nových vozíků RCE formou soutěžních jízd zručnosti,“ pokračuje Petra Ždánská. Návštěvníci z řad profesionálů se mohou do soutěží registrovat ZDE, mimo to tak získají vouchery na nákup manipulační techniky STILL.

Společnost STILL ČR působí v tuzemsku již od roku 1993. Nabízí špičkovou manipulační techniku a intralogistická řešení pro potřeby všech druhů skladových provozů. Zaměřuje se na inovace nejen na poli technologií, pohonu manipulační techniky, automatizace a digitalizace, ale také například chytrých řešení uspořádání skladu, včetně dodávek regálových systémů.

Více informací na www.still.cz.