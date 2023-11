Dokonale čistá podlaha bez velké námahy už není jen sen. Jakmile vpustíte do vaší domácnosti jeden z nových robotických vysavačů Tapo, za kterými stojí výrobce TP-Link, proměníte představy v realitu. Užiteční pomocníci s hezkým designem navíc ohromí svojí precizností i výkonem.

Tapo-RV30 | Foto: Archiv autora

Poradí si se všemi povrchy a uklidí i odolné nečistoty

Model Tapo RV30 a Tapo RV30 Plus kombinuje klasický vysavač s mopem. Hravě si poradí i tam, kde průměrné robotické vysavače selhávají. Díky sacímu výkonu až 4200 Pa je pro něj hloubkové čistění hračkou. Zbavíte se tak bez obtíží nečistot z mezer, prachu usazeného hluboko v kobercích, ale s funkcí tříúrovňového elektronického mopování i lepkavého povrchu typického pro prostor u kuchyňské linky. Díky přizpůsobivému čištění totiž můžete nastavit jiný režim úklidu pro každou místnost. Při přechodu z tvrdé podlahy na koberec robot sám zvýší výkon tak, aby s maximální efektivitou odstranil veškeré nečistoty.

Tapo RV30 PlusZdroj: Archiv autora

Nezabloudí ani nespadne

S pomocí důmyslných navigačních systémů zvládne precizně mapovat terén a pamatovat si jej. Vysavač nevynechá ani jedno místo v interiéru, ale zároveň zbytečně neuklízí jednu plochu dvakrát. To vše zvládá i za tmy. Stejně tak jednoduše detekuje překážky v podobě běžných předmětů, jako jsou třeba hračky na podlaze nebo tašky položené u zdí. Jednoduše je objede.

Pokud máte v domácnosti prahové lišty mezi místnostmi nebo nezajištěné schodiště, ani v takovém případě nemusíte mít žádné obavy. Vysavač si poradí sám. Díky sofistikovaným senzorům lišty přejede, schody zaznamená a bezpečně uklidí jen okolo nich, aniž by hrozil jeho pád.

Výkonný, tichý a samostatný

Vysavač díky baterii s vysokou kapacitou 5000 mAh vydrží uklízet až 5 hodin na jedno nabití. A jakmile tuto kapacitu vyčerpá, sám si dojede do dobíjecí stanice, a pak pokračuje tam, kde skončil. I přes vysoký výkon je však přístroj velmi tichý. Během úklidu nebude rušit vás, vaše děti a případně ani vaše domácí mazlíčky. Rodiče navíc potěší možnost dětského zámku.

Tapo RV30 je v podstatě samostatně pracující jednotkou, která zvládne většinu činností sama. Do paměti si dokáže uložit i vícepatrové mapy, respektuje vámi vytvořené virtuální stěny a uklízí podle nastavených časových rozvrhů. Spolupracuje s hlasovými asistenty Amazon Alexa nebo Google Assistant a rozumí si s chytrými telefony. Stačí si do vašeho mobilu stáhnout volně dostupnou aplikaci Tapo a vysavač budete mít zcela pod kontrolou, i když zrovna nebudete doma. Model Tapo RV30 Plus je navíc vybaven efektivním řešením automatického vyprazdňování do čtyřlitrového odpadkového koše u dokovací stanice. Robot tak vydrží uklízet až 70 dní, aniž byste mu věnovali pozornost.

Pryč s alergeny

Vysavač je vybaven precizními kartáči a kvalitním HEPA filtrem. Zachytí tak až 99,9 % prachových částic. Hlavní čistící kartáč lze odnímat a jednoduše z něj odstraňovat zamotané vlasy. Pokud si jako svého pomocníka zvolíte model RV30 Plus, nemusíte se obávat nečistot okolo koše, které by se do okolí mohly dostat během vyprazdňování robotického vysavače nebo při vynášení koše. Do nádoby jsou totiž nečistoty nasávány silným výkonem, následně končí v utěsněném prachovém sáčku, který až se naplní, systém vás upozorní a vy jej jednoduše vyměníte během několika sekund. Alergeny tak zůstanou po celou dobu pěkně pod zámkem.

Co víc si přát? Bez velké námahy ušetříte spoustu drahocenného času a podlaha ve vaší domácnosti bude stále dokonale čistá. A přesně tak má vypadat úklid ve 21. století.

