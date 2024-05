Rock for People, který patří mezi evropskou festivalovou elitu, chystá od 12. do 15. 6. nabitý program.

Závěrečná show MUSE na loňském ročníku Rock for People | Foto: Petr Klapper

Největší svátek hudby a nejlepší čtyři dny roku nabité k prasknutí - to slibuje 29. ročník festivalu Rock for People, který se každým rokem koná v hradeckém Parku 360. Už 12. června se sem sjedou ty největší světové hudební hvězdy v čele s čerstvými držiteli Brit Awards Bring Me The Horizon, punkovými legendami The Offspring, jednu z největších elektronických kapel všech dob The Prodigy nebo miláčkem generace Z Yungbludem. Headlinery doplní nespoutaná rockerka Avril Lavigne, frontman kapely Slipknot Corey Taylor v sólovém projektu, úderní metalisté Parkway Drive, legendární Pendulum, poslední česká festivalová show Sum 41, kapela Dogstar s hvězdným baskytaristou Keanu Reevesem a desítky dalších světových hvězd. Českou scénu letos zastupují na Rock for People například J.A.R, Vypsaná fiXa, Mňága a Žďorp, Aneta Langerová, ale i Anet X, Smack One nebo Redzed.

Jeden ze čtyř headlinerů letošního ročníku The OffspringZdroj: Rock for People

Festival nabídne přes 120 hudebních shows, ale i pestrý doprovodný program v podobě divadla, tance, stand-upů, slam poetry, filmových projekcí nebo secret shows. Nebude opět chybět ani legendární AZ-kvíz live s Alešem Zbořilem, umělecký soubor Cirk La Putyka či poutavé diskuze s Čestmírem Strakatým, Jindřichem Šídlem nebo Martinem Bartkovským. Ty nejlepší čtyři dny léta zde letos zažije na čtyřicet tisíc návštěvníků, pro které je areál Parku 360 připraven s tím největším komfortem. Festival Rock for People je průkopníkem i v oblasti udržitelnosti a ekologie, využívá alternativní zdroje energie (vodík, slunce a vítr) k pohánění pódií, třídí na 17 druhů odpadu, nabízí bohatou stravu pouze z rostlinných surovin a využívá bezemisní dopravu. Pořadatelé v Parku 360 také připravují 27. a 28. července dvě show světové megastar Eda Sheerana, přičemž první termín je již zcela vyprodaný a na druhý zbývají poslední vstupenky. Rock for People boří bariéry mezi návštěvníky. Festival je vstřícný k handicapovaným, kteří mají kromě vyhlídkových plošin u hlavních stageí a bezbariérových záchodů či sprch též svojí relax zónu.

Rock for People 2023Zdroj: Rock for People

Rock for People letos opět hlásí rekordní prodeje vstupenek a upozorňuje, že v aktuální edici čtyřdenních ticketů zbývají poslední kusy. Po jejich vyprodání už další celofestivalové vstupenky nebudou. Některé kategorie vstupenek jsou již zcela vyprodané, jako například Comfy+, jednodenní páteční vstupenky nebo glampingové ubytování. “Aspirujeme opět na největší ročník v historii, každým rokem zvedáme laťku festivalu ať už v oblasti komfortu návštěvníků nebo vyladěnosti areálu”, říká ředitel festivalu Michal Thomes, a dodává: “Už se nemůžu dočkat, až se otevře festivalová brána a já letos přivítám davy nadšených fanoušků s úsměvem od ucha k uchu”. Poslední vstupenky v prodeji na: https://rockforpeople.cz/cs/tickets/.

Kapela Set It Off na Rock for People 2023Zdroj: Petr Klapper