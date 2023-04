Tyto projekty jsou spolufinancovány z prostředků Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Zaměstnanost a státního rozpočtu ČR.

Foto: Úřad práce České republiky

Rodina i práce v Plzeňském kraji

Doba realizace: 11. 1. 2016 – 30. 4. 2023

Projekt je zaměřen na osoby pečující o děti ve věku do 15 let v evidenci ÚP ČR jako uchazeči případně zájemci o zaměstnání. Nabídl komplexní souhrn poradenských a vzdělávacích aktivit, které pomáhaly klientům získat znalosti

a dovednosti potřebné pro nalezení

a udržení vhodného zaměstnání. Do projektu vstoupilo celkem 980 klientů z nichž do současnosti 212 absolvovalo Poradenský skupinový program, 45 Bilanční diagnostiku, 44 vzdělávací kurz Finanční gramotnost, 299 Rekvalifikační kurz a 43 klientů úspěšně absolvovalo Intenzivní kurz anglického či německého jazyka. Nejen díky těmto vzdělávacím aktivitám,

ale i Individuálnímu poradenství, které bylo klientům průběžně poskytováno

se do dnešního dne zaměstnalo, případně zahájilo podnikatelskou činnost 598 osob. Z těchto osob bylo 124 podpořeno v rámci Společensky účelného pracovního místa vyhrazeného.

Šance pro padesátníky v Plzeňském kraji

Doba realizace: 11. 1. 2016 – 30. 4. 2023

Projekt je zaměřen na podporu zaměstnanosti osob ve věkové skupině 50+ v evidenci uchazečů o zaměstnání ÚP ČR. Prostřednictvím různých aktivit bylo po dobu realizace dosud podpořeno 812 klientů. Všem účastníkům bylo zajištěno Individuální poradenství a Zprostředkování zaměstnání, 308 osob úspěšně absolvovalo Aktivizační školení (poradenský program), 36 osob Bilanční diagnostiku, 71 školení Finanční gramotnosti a bylo úspěšně zrealizováno 202 Rekvalifikací. Tyto činnosti pomohly klientům zlepšit uplatnění na trhu práce. Během zapojení do projektu již nastoupilo

do zaměstnání 449 osob, dalších 13 zahájilo podnikatelskou činnost.

Na 109 Společensky účelných pracovních míst vyhrazených pro účastníky projektu byly zaměstnavatelům poskytnuty příspěvky na mzdové náklady.

Záruky pro mladé v Plzeňském kraji

Doba realizace: 11. 1. 2016 – 31. 5. 2023

Projekt je zaměřen na zvýšení zaměstnanosti specifické věkové skupiny mladých osob do 29 let věku (včetně) evidovaných na ÚP ČR postrádajících pracovní zkušenosti nebo s pracovními zkušenostmi max. 3 roky – bez omezení vzdělání. Kombinací různých nástrojů a aktivit (Individuální poradenství, Motivační kurz, Rekvalifikace, Práce na zkoušku a Odborná praxe) bylo podpořeno 1.471 klientů. Po ukončení účasti se již zaměstnalo 1.009 klientů

a toto číslo bude ještě růst. Odbornými praxemi bylo podpořeno 373 klientů

a zaměstnavatelů. Krátkodobá pracovní příležitost (Práce na zkoušku) byla uskutečněna pro 12 klientů. Tyto páteřní aktivity dopomohly k překonání

a odstranění kvalifikačních a sociálních bariér.

Další informace o všech projektech na webových stránkách

https://www.uradprace.cz/web/cz/regionalni-individualni-projekty-2



