„V severo-východním koutě Moravy mezi Novým Jičínem a Valašským Meziříčím stojí ves Hodslavice, kdež dne 14. června r. 1798 ve skrovném domku spatřil světlo světa František Palacký, největší Čech devatenáctého století,“ píše měsíc po Palackého smrti olomoucký list Koleda.

Rodný dům Františka Palackého | Foto: Zadavatel

Téměř žádné vyprávění o Palackého narození se neobejde bez zmínky o onom „skrovném domku“, ve kterém se narodil. Jako by to byla jedna z výchozích podmínek jeho pozdějšího věhlasu. On totiž ideální obraz „malé české chaloupky“, ze které, jak praví národní tradice, vzešla řada velikánů našich dějin, je skutečně jedním z podstatných stavebních kamenů imaginace spojené s utvářením moderního českého národa. Přijmeme-li tuto idylickou představu, pak musíme konstatovat, že zdaleka nejvýznamnější z těchto rodných domků se nachází právě v Hodslavicích a je spojen se jménem českého historika Františka Palackého.

Osudy jeho rodného domu nebyly vždy jednoduché. Když Palacký projížděl naposledy v roce 1873 Hodslavicemi, „rodný domek shledal tuze zpustlý: zarmoutil se velmi, očekávalť prý od národa větší pozornost ke svému rodnému domku“. Krátce po jeho smrti v roce 1876 však vznikl Spolek pro zakoupení a zachování rodného domu Fr. Palackého, „mající pevnou vůli odevzdati veřejnosti ne slavný a nádherný pantheon, ale kolébku, tu prostou venkovskou chaloupku, na niž nejlépe hodí se slova básníkova, že byla požehnána“.

Od roku 1978 je rodný domek kulturní památkou a v současné době objekt jako jednu z poboček spravuje Muzeum Novojičínska. Památku lze navštívit kdykoliv v předem domluvené termíny. Prohlídku si lze zarezervovat na telefonním čísle 556 750 555.

Rodný domek F. Palackého je také od 1. května do 30. září 2023 od 10.00

do 17.00 hodin otevřen každou sobotu. Kvalitní průvodcovský výklad a krásné prostředí jsou zajištěny.

V rámci prohlídky je v Rodném domku Františka Palackého také novinka připravená v roce 2023 k 225. výročí narození Františka Palackého, a sice pátý fotopoint nazvaný Hodslavský kroj.

Oblékni si hodslavský kroj a vyfoť se v něm ve světničce, kde se malý František narodil.

Úspěšné čtyři fotopointy v hodslavské krajině nazvané Umělecké vyhlídky Františka Palackého mají konečně další pokračování, tedy pátý fotopoint nazvaný Hodslavský kroj. Návštěvníci si mohou na vlastní kůži vyzkoušet, jak by jim hodslavský kroj slušel. Máme k dispozici kroje pro různý věk i postavy.

Pátý fotopoint je umístěn uvnitř rodného domku Františka Palackého, a to na místě nejkrásnějším: v jeho rodné světničce u vyřezávané kolébky malého Františka. Návštěvníci mají možnost si hodslavský kroj vyzkoušet po prohlídce.

https://www.muzeumnj.cz/hodslavice

https://www.facebook.com/muzeumnovojicinska/

https://www.visithodslavice.cz

