Na e-shopu nakoupíte vše, co v lékárně. Jednoduše a výhodně, s doručením už za 60 minut.

Rohlik.cz, největší český online obchod s potravinami a dalším zbožím, už od roku 2018 nabízí svým zákazníkům možnost pohodlného nákupu lékárenských produktů BENU. Nyní přichází společně s lékárnou s jednou novinkou – garancí zastropovaných cen. Ve snaze bojovat proti zdražování a zpříjemnit nákupy svým zákazníkům Rohlik.cz proto společně s BENU zastropoval ceny 50 oblíbených lékárenských produktů.

„V rámci našeho konceptu garance zastropovaných cen se zaměřujeme na to, abychom našim zákazníkům nabídli co nejvýhodnější ceny na širokou škálu produktů. A tentokrát jsme se zaměřili na ty lékárenské, od léků na alergii, přes dezinfekci až po vitamíny," uvádí ředitel Rohlik.cz Martin Beháň. „Padesát vybraných produktů, které jsou oblíbené rovněž nyní v létě, od konce června pečlivě monitorujeme. Zákazníci se tak mohou spolehnout na to, že u nás je zakoupí za opravdu nejvýhodnější ceny na trhu, nejen v rámci online obchodů,” dodává.

Nejen potraviny na jednom místě

Rohlik.cz už dávno není jen o potravinách. Online obchod umožňuje z pohodlí domova nakupovat rovněž domácí potřeby, kosmetiku, lékárenské zboží nebo dětský sortiment s dovážkou k vašim dveřím už za hodinu od objednání. Martin Beháň z Rohlíku proto zdůrazňuje: „Jedním z našich hlavních cílů je zajištění pohodlí a zdraví našich zákazníků, ať už jsou kdekoliv. S BENU Lékárnou na našem e-shopu mohou zákazníci jednoduše a rychle nakoupit vše, co potřebují pro své zdraví a pohodu doma i na cestách.” Majitelé BENU PLUS Karty si navíc mohou při nákupech v BENU Lékárně na Rohlíku připsat body do svého účtu.

Cestovní lékárnička i letní nezbytnosti

A co nakoupíte na Rohlíku právě teď ve výhodných zastropovaných cenách? Ať už jedete na dovolenou, výlet nebo odpočinek na chalupě, určitě nezapomeňte na svou cestovní lékárničku. BENU Lékárna na Rohlik.cz je připravena s řadou produktů pro nejčastější situace – od střevních potíží a nevolnosti, přes odřená kolena a puchýře až po sluneční krémy a vitamíny. A to vše vám doručí až ke dveřím. S Rohlik.cz už nemusíte obcházet různé obchody nebo lékárny. Můžete se spolehnout na to, že si uděláte pohodlný a cenově výhodný nákup bez stresu a rychle.

V nabídce je také široký výběr opalovacích přípravků, které zahrnují i produkty pro miminka, alergiky nebo pro ty, kteří se snadno spálí. Mnohé z těchto přípravků nabízejí více než pouhé odrážení slunečních paprsků: zároveň mohou chránit DNA buněk, vyživovat a uklidňovat pokožku, být voděodolné, prodlužovat a zvýrazňovat opálení, a dokonce respektovat životní prostředí díky svému šetrnému složení.