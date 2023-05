Neobejde se bez ní žádné domácí vaření. Kombinuje kvalitní suroviny a nejlepší ceny.

Foto: Rohlik.cz

Internetový prodejce potravin Rohlik.cz přichází se svou novou privátní značkou Kitchin. Ta přináší do českých kuchyní kvalitní základní suroviny pro vaření, u kterých jsou ceny nastaveny na úroveň diskontních řetězců. Proto představuje jasnou volbu pro zákazníky, kteří se snaží při svých nákupech chytře ušetřit. Kitchin tak kombinuje kvalitní suroviny pro vaření a nejlepší ceny.

Prvních dvacet produktů je už v prodeji a další budou brzy následovat. Zákazníci si mohou už nyní koupit různé druhy těstovin, ghee, kokosový olej a konzervovanou zeleninu, zejména luštěniny nebo rajčatové produkty. Kromě standardní konvenční kvality je v nabídce také celá řada produktů s certifikací BIO. Aktuální nabídku produktů privátní značky Kitchin najdete pouze na webu Rohlíku.

Kitchin Celá loupaná rajčata v rajčatové šťávě, 400g za 29,90 KčZdroj: Rohlik.cz

A to není vše, v létě doplní Rohlík značku Kitchin o další produkty, zejména o konzervované ovoce, tuňáky nebo kokosová mléka – ta oživí například doma připravované pokrmy v asijském stylu. Značka Kitchin se bude i nadále rozšiřovat a v krátké době nabídne bezkonkurenční výběr kvalitních surovin na vaření. Aby Rohlík měl pro zákazníky vždy tu nejlepší nabídku, jsou ceny produktů Kitchin každý den kontrolovány a srovnány s konkurencí včetně diskontních řetězců.

Proč si koupit Kitchin produkty?

Rohlík startuje s nabídkou těstovin v různých tvarech, které jsou vyrobené podle tradiční receptury z kvalitní tvrdé pšenice přímo v Itálii. Penne a fusilli jsou navíc k dispozici také jako celozrnné s bio certifikací. Za zmínku dále stojí určitě krájená nebo celá loupaná rajčata, která dozrála v Itálii, aby měla harmonicky sladkou chuť, kterou zákazník od tohoto produktu přesně očekává.

Novou značku Kitchin najdete jedině na www.rohlik.czZdroj: Rohlik.cz

Značka Kitchin ale není pouze o autentických italských produktech. Nabízí také alternativu pro klasické rostlinné oleje. Kitchin přepuštěné máslo ghee je ideální pro vaření při vysokých teplotách a každému pokrmu dodá lahodnou máslovou chuť. Je vyrobené z mléka bez umělých dochucovadel, barviv a aromat. Při výrobě je máslo pomalu filtrované, díky čemuž je umožněno odpaření vody a pěny. Tímto procesem vznikne žluté ghee s máslovou, lehce nasládlou chutí. Zároveň je díky tomu zbaveno laktózy a kaseinu, takže je ideální pro všechny druhy vaření a použití. Kitchin ghee se tedy díky svým vlastnostem nepřipaluje.

Rohlík brzy portfolio doplní o tuňákové konzervy v nejvyšší kvalitě. Ta zaručuje, že konzerva bude obsahovat celý plátek tuňáka, který je tvořen jediným kusem, a nebude tedy obsahovat žádnou drť nebo pastu. Kromě nejlepšího poměru ceny a kvality mají vybrané tuňákové konzervy řady Kitchin certifikaci MSC (www.msc.org), Dolphin Safe a FAD Free Fishing. To je zárukou udržitelnosti a ohleduplnosti k mořské biodiverzitě.

Privátní značky na Rohlíku

„Naším záměrem je pokračovat v rozšiřování privátních značek, a nabídnout tak zákazníkům to nejlepší za ty nejlepší ceny. Doplňujeme tak sortiment produktů, který nese označení „Value for money” a zákazníci jej lehce poznají podle fajfky u názvu značky. Na ceny dohlížíme obecně, v Rohlíku každý den monitorujeme ceny produktů a srovnáváme je s konkurencí. A u 14 základních produktů jsme navíc ceny zastropovali, abychom je měli opravdu nejvýhodnější na trhu,” říká generální ředitel Rohlíku Martin Beháň s tím, že v Rohlíku věří, že každý by měl mít přístup ke kvalitnímu zboží na vaření pro celou rodinu a nemusel by se obávat, že mu to udělá díru do rozpočtu.

A jestli hledáte další značky, které nabízí podobnou skvělou kombinaci kvality a ceny, vybírejte z těch rohlíkovských – v nabídce má online prodejce ještě Miil, Moddia, Dacello, Pappudia, Yutto nebo Ubomi. Poznáte je snadno, každá z nich má malý znak fajfky u svého názvu. V tuto chvíli už „pod fajfkou” najdete více než 220 produktů, nabídku bude Rohlik.cz stále rozšiřovat.