Rohlík už svým zákazníkům zastropováním cen základních potravin ušetřil skoro 10 milionů korun.

Foto: Rohlik.cz

12. dubna 2023 I Online prodejce potravin Rohlik.cz se loni v září stal prvním a jediným prodejcem na českém trhu, který zastropoval ceny 14 základních potravin, a to až do letošních Velikonoc. Nyní se Rohlík rozhodl zastropování cen prodloužit minimálně do konce letních prázdnin. Vychází tak vstříc svým zákazníkům, kteří krok prodejce hodnotí velmi pozitivně a kterým už Rohlík pomohl zastropováním ušetřit téměř 10 milionů korun.

„Zastropování cen bereme jako projev vděčnosti vůči našim zákazníkům, kteří přispěli k růstu společnosti. Rohlík je stále jediným prodejcem na českém trhu, který nabízí zastropované ceny, a tento závazek plánujeme udržet minimálně do konce letních prázdnin,” vysvětluje CEO Rohlik.cz Martin Beháň.

„Jsme rádi, že jsme mohli pomoci našim zákazníkům a poskytnout jim základní potraviny za pevně stanovenou cenu, která často byla a je tou nejnižší na trhu. Jsme přesvědčeni, že kvalitní potraviny by měly být dostupné pro každého, a tento krok nám umožnil splnit naše poslání zlepšovat lidem díky naší službě život,” dodává.

Zastropované ceny zavedl Rohlík jako jediný prodejce v Česku

Ceny potravin strmě rostly a v kombinaci s drahými energiemi mohl mít tento trend negativní dopad na mnoho domácností v Česku. Rohlík se proto rozhodl reagovat a zastropovat ceny u základních potravin nákupního koše na úkor své marže už v září minulého roku. Minimálně do konce léta garantuje výhodnou cenu u másla, oleje, mouky, pečiva, mléčných výrobků, vajec, šunky nebo toaletního papíru. Přesně tímto způsobem už Rohlík svým zákazníkům ušetřil 10 milionů korun. Je dosud jediným prodejcem v Česku, který k obdobnému kroku přistoupil.

Potraviny s garancí zastropovaných cen na Rohlik.cz najdou zákazníky online obchodu v sekci „Záruka nejnižší ceny“. Kromě zastropování cen Rohlík podniká také další kroky, jak udělat pro zákazníka nákup výhodný, do sortimentu například zařazuje cenové trháky a víkendové pecky. E-shop s potravinami také pravidelně monitoruje ceny potravin, které srovnává s konkurencí.