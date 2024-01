Každý měsíc k tomu přidá dalších 20 položek do slevových akcí. Rohlik.cz, přední online prodejce potravin, už v polovině června přistoupil k zastropování cen 20 položek v sekci speciálních diet.

Foto: Rohlik.cz

Vyšel tak vstříc zákazníkům, kteří musejí vyhledávat bezlepkové, bezlaktózové a DIA alternativy, které ovšem často vychází mnohanásobně dráž než jejich standardní varianty. Zastropování nově prodlužuje minimálně do konce léta. K tomu navíc každý měsíc přidá 20 dalších položek z kategorie do speciální slevové akce s cílem nabídnout různorodý sortiment za výhodnější ceny.

„Stále více lidí musí dodržovat speciální dietu kvůli zdravotním problémům, jako je intolerance lepku nebo laktózy, či kvůli potřebě sledování glykemického indexu. Tito zákazníci často musí platit výrazně vyšší ceny za potraviny, které vyhovují jejich specifickým stravovacím požadavkům. Například bezlepková mouka stojí i třikrát více než její standardní značková alternativa. V kontextu rostoucích cen za potraviny a energie to může vést k výraznému ekonomickému zatížení těchto rodin. Může to ale také omezovat jejich přístup ke zdravým a vyváženým jídlům,” vysvětluje generální ředitel Rohlíku Martin Beháň, co vedlo firmu k tomu výrazně snížit ceny vybraného sortimentu.

Zdroj: Rohlik.cz

Nejširší výběr speciálních potravin za svělé ceny

Kromě toho, že Rohlík prodlužuje zastropování 20 položek v kategorii Special Diets a nově bude každý měsíc přidávat 20 vybraných produktů do akce, dodržuje také svůj závazek a stále rozšiřuje svou nabídku speciálních potravin. Je pro něj důležité, aby zákazníci našli vše potřebné na jednom místě. Momentálně sortiment Rohlíku čítá na 1200 položek bezlaktózových, bezlepkových a DIA produktů. Nabízí tak nejširší nabídku speciálních potravin na českém trhu. Díky snížení ceny v mnoha případech až o 50 % zákazníci také výrazně ušetří. Od spuštění akce Rohlík zákazníkům ušetřil už necelých 17 milionů korun.

Unikátní filtr pro nízkobílkovinné produkty



Zatropované ceny však nejsou jedinou iniciativou, kterou Rohlík v červnu představil. Jako první a jediný na trhu zavedl rovněž filtr „potraviny se sníženým obsahem bílkovin“, který usnadní nakupování všem, kteří ze zdravotních důvodů potřebují omezit příjem bílkovin ve své stravě. Tato inovace je výsledkem spolupráce s Národním sdružením PKU a jiných dědičných metabolických poruch.

Zdroj: Rohlik.cz

Nízkobílkovinná dieta je jednou z nejpřísnějších diet na světě. Metabolické poruchy, jako je fenylketonurie (PKU) a další dědičné metabolické nemoci, výrazně omezují výběr potravin, a nutí tak osoby s onemocněním pečlivě počítat a vážit obsah bílkovin ve stravě. Filtr „potraviny se sníženým obsahem bílkovin“ v e-shopu Rohlik.cz umožňuje těmto zákazníkům snadno prostřednictvím jednoho kliknutí vybrat nízkobílkovinné potraviny (s obsahem do 2 gramů bílkovin ve 100 gramech), což výrazně usnadní jejich každodenní život, zrychlí nakupování a napomůže chránit zdraví.

„Dlouhodobě sledujeme zájem Rohlíku o různé výživové trendy a důraz na přehledné a spolehlivé informace o složení produktů. Tato inovace výrazně usnadní nakupování našim pacientům a stane se důvěryhodným způsobem, jak získat potraviny, které nejsou ohrožením pro jejich zdraví," okomentovala spolupráci při představení inovace Šárka Štěrbová z Národního sdružení PKU a jiných DMP.