Kromě toho výrazně vylepšuje a rozšiřuje nabídku kosmetiky a drogistického zboží.

Foto: Rohlik.cz

Partnerství dvou silných hráčů na českém maloobchodním trhu, tak by se dalo popsat nové propojení největšího online obchodu Rohlik.cz a drogerie Rossmann. V rámci tohoto partnerství přináší Rohlík exkluzivní nabídku více než 400 produktů z portfolia privátních značek Rossmann, včetně nejoblíbenějších brandů jako ISANA, Babydream, Alterra, Prokudent, Facelle, Fusswohl nebo For Your Beauty. Rohlík navíc rozšiřuje nabídku kosmetiky o inovativní produkty či profesionální značky, které nejsou dostupné v klasickém obchodě.

„Z této spolupráce jsme nadšeni. Našim zákazníkům nabízíme ten nejširší možný výběr potravin a nyní jim nabídneme i ten nejširší výběr drogistického zboží. Tímto krokem naplňujeme naši vizi poskytnout zákazníkům vše, co potřebují pro sebe a své rodiny pod jednou střechou. Vnímáme, že Rossmann u nás patří mezi nejoblíbenější značky, a jsme moc rádi, že sortiment si na Rohlíku nyní mohou zákazníci objednat spolu s dalším zbožím, tedy v rámci jedné cesty kurýra za zákazníkem,” popisuje ředitel Rohlik.cz Martin Beháň s tím, že Rohlík je nyní jediným místem, kde lze kromě prodejen Rossmanna produkty koupit. „Významně navíc rozšiřujeme i portfolio drogistického zboží a kosmetiky, zařazujeme nové značky včetně profesionálních řad a produktů, které v klasickém obchodě neseženete.”

Zdroj: Rohlik.cz

Důvěra a posílení pozice pro privátní značky

Nové partnerství signalizuje vzájemnou důvěru obou značek, jejich ambici spolupracovat a zaměřit se na přiblížení širokého sortimentu privátních značek Rossmann zákazníkům Rohlíku. Díky tomuto strategickému kroku mají zákazníci Rohlíku možnost využít výhody nakupování široké škály drogistických výrobků přímo z pohodlí svého domova. Samozřejmostí je 100% záruka spokojenosti a nejrychlejší doručení ve městě, které Rohlík zvládá už za 60 minut od objednání.

„Pro nás představuje toto partnerství významný krok v rozšíření povědomí o privátních značkách mimo naše tradiční kanály kamenných prodejen a e-shopu v rámci mobilní aplikace Rossmann Club. Naším cílem je získat nové zákazníky a posílit tržní pozici značky Rossmann. Pro zákazníky Rohlíku to zase znamená přístup k rozšířené nabídce cenově výhodných a našich oblíbených privátních značek,” komentuje Michal Široký, nákupní ředitel společnosti Rossmann.

Zdroj: Rohlik.cz

Nová spolupráce obou značek je příkladem inovativního a udržitelného přístupu v obchodních strategiích, které reflektují aktuální poptávku zákazníků a proměnu moderního maloobchodu. Nabízí větší flexibilitu a pohodlí při výběru kvalitních produktů, zároveň reaguje na rostoucí trend online nakupování a důraz na zákaznický komfort.

Produkty privátních značek Rossmann jsou na Rohlíku nově ve speciální shop-in-shop kategorii, což zákazníkům umožňuje snadné a rychlé nakupování oblíbeného drogistického zboží. Tato kategorie je snadno přístupná prostřednictvím červené navigační lišty na homepage Rohlik.cz, což zvyšuje viditelnost a dostupnost těchto produktů. Důležitým aspektem spolupráce je, že ceny produktů Rossmann jsou na Rohlíku stejné jako v kamenných prodejnách drogerie i jejích dalších prodejních kanálech. Tímto způsobem si zákazníci mohou být jisti, že nakupují za stejnou cenu, ať už si produkty vyberou online, nebo přímo v obchodě.

Rozšířená a vylepšená nabídka drogerie a kosmetiky včetně profesionálních řad, kterou neseženete v klasickém obchodě

Rohlik.cz navíc celkově vylepšuje a rozšiřuje svou nabídku kosmetiky a drogerie, které si zákazníci mohou objednat s dalším rohlíkovským sortimentem – pohodlně domů s doručením už za jednu hodinu. Online prodejce rozšířil nabídku s důrazem na oblíbené světové i menší lokální značky či produkty, které jsou k dostání pouze ve specializovaných prodejnách či profesionálních kadeřnických salonech. Zařadil například korejskou kosmetiku COSXR, bylinnou péči Mádaru a udržitelný UpCircle. Díky pečlivému výběru produktů, které sledují nejnovější trendy a zahrnují také čisté BIO a veganské složení, Rohlik.cz nabízí široký výběr kosmetických a drogistických výrobků pro všechny zákaznické preference.

Kromě toho společnost rozšířila svou nabídku vlasové péče, přičemž nově nabízené produkty jsou schopny řešit různé potřeby vlasů, včetně péče o jemné, suché, barvené nebo kudrnaté vlasy. Mezi produkty jsou v nabídce značky jako Aussie, Mádara, Biolage a Matrix, vše s důrazem na složení – veganské, ekologické i organické. Rozšíření sortimentu zahrnuje také zubní péči, kde Rohlik.cz rovněž představuje nové značky zaměřené na ekologický a udržitelný přístup, jako jsou Marvis a Toothy.

Na své si na Rohlíku přijdou zákazníci, kteří nenakupují jen pro sebe, ale i pro své nejmenší, pro které Rohlík připravil speciální sortiment dětské kosmetiky a doplňků od značek jako NUK nebo Kit & Kin. Tato rozšíření a vylepšení nabídky jsou v souladu s firemní filozofií Rohlíku, která klade důraz na kvalitu, udržitelnost a zákaznický komfort.