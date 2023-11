Rohlik.cz má letos deváté narozeniny. Za dobu svého fungování zcela změnil způsob, jakým české domácnosti nakupují potraviny a další zboží. Díky svému širokému sortimentu - od avokáda po zmizíky - a inovativnímu přístupu k nákupům šetří zákazníkům čas a ti ho pak mohou využívat efektivněji. Třeba ho strávit s rodinou nebo svými koníčky. A takto chytře už s ním nakoupilo téměř milion českých domácností.

Foto: Rohlik.cz

Statistiky ukazují, že člověk stráví v supermarketu průměrně 9 měsíců svého života. Rohlík však nabízí alternativu, která umožňuje zákazníkům využít tento čas jinak. Smysluplněji. Za 9 let fungování Rohlíku využilo jeho služeb skoro 950 000 českých domácností, což představuje téměř desetinu české populace. Pro představu - tolik osob by se muselo vměstnat do cca 17 000 autobusů, které by je rozvezly do 1800 kamenných supermarketů. Díky Rohlíku to ale není potřeba a zákazníci mohou nakupovat v klidu z domova. A tam jim už Rohlík doručil celkem přes 30 milionů objednávek. A pokračuje dál.

Díky doručení až ke dveřím ušetřil Rohlík svým zákazníkům přes 170 milionů kilometrů, které by museli absolvovat na cestách za nákupy. Zároveň Rohlík nabízí daleko větší sortiment než jakýkoliv jiný online obchod s potravinami - celkem si zákazník může vybrat z více než 22 000 naskladněných produktů. Zákazník si tak nejen může objednat z pohodlí domova, ale ještě si může vybírat ze široké nabídky.

Navíc k tomu všemu Rohlík rád šetří životní prostředí, jeho flotila totiž produkuje díky elektro a CNG automobilům méně CO2 než klasické motory. Snižuje tak uhlíkovou stopu a doručuje potraviny ekologičtěji. „Samotná podstata fungování Rohlíku je maximálně udržitelná. Zatímco pro 11 nákupů dojede do klasického supermarketu 11 aut, Rohlík v rámci jedné cesty autem rozveze právě 11 nákupů,” vysvětluje CEO Rohlíku Martin Beháň. A astronomická čísla mluví jasně, počet ušetřených kilometrů je pro ilustraci o 20 milionů km delší než vzdálenost planety Mars od Země.

Co se týká udržitelnosti, Rohlík je znám svou produkcí vlastních vratných tašek a ekologických obalů, protože chce zatěžovat životní prostředí co nejméně. K tomu se pak pojí i důraz na lokálnost a nabídku lokálních farmářských produktů, protože co se veze kratší dobu, to je nejen šetrnější k životnímu prostředí, ale také se mu nelze vyrovnat z hlediska čerstvosti. Ve zkratce se tak dá říct, že Rohlík doveze čerstvé suroviny od farmáře rovnou na zákazníkův talíř. A na nabídce kvalitních čerstvých surovin si Rohlík zakládá ze všeho nejvíce. Pokud by se ale přeci jen stalo, že se zákazníkovi dovezený nákup nezdá čerstvý dostatečně, Rohlík automaticky vrátí peníze v rámci reklamace.

K 9. výročí rozšíření služby a nové distribuční centrum

Právě na 9. výročí svého založení Rohlik.cz chystá otevřít nové automatizované distribuční centrum v Ostravě. Toto rozhodnutí firmě umožní rozšířit svou působnost do nových regionů a posílit svou zákaznickou základnu. Lidé v Ostravě a okolí si tak budou moci naplno vychutnat služeb Rohlíku.

Páté distribuční centrum, jehož otevření je naplánováno na konec října, bude nabízet zákazníkům v regionu rychlejší a efektivnější doručování, včetně 15minutových doručovacích oken a expresních dodávek za 60 minut. Díky tomuto strategickému kroku bude Rohlík schopen obsluhovat až 75 % obyvatel České republiky. Obsloužit díky svému rozšíření chce až 450 tisíc domácností.

A jak dodává CEO společnosti Martin Beháň, nebyly by to narozeniny bez dárků a překvapení pro své zákazníky: „Ačkoliv konkrétní detaily našich oslavových akcí zatím zůstávají v tajnosti, mohu prozradit, že budou skutečně 've jménu devítky'. Všem našim zákazníkům, kteří v průběhu příštích dvou týdnů uskuteční nákup na Rohlíku, nabízíme možnost vyhrát 9 999 Kč na jejich další nákupy," říká a uzavírá: „Chceme touto cestou poděkovat všem našim zákazníkům za devět let důvěry a upřímně se těšíme na další roky plné inovací v oblasti retailu.”