To, co začalo jako experimentální šarže, se brzy stalo plnohodnotným pivem, které si získalo srdce všech, kteří se potýkají s intolerancí na lepek.

Foto: PIVOVAR ROHOZEC, a.s.

Cecilia je vyrobená z kvalitních surovin a s použitím upravených pivovarnických technologií a postupů, které zajistí minimální obsah lepku a zároveň neovlivňují tradiční pivovarskou chuť. Je dokonalou kombinací zdraví a chuti - obsahuje všechny potřebné látky, které tělo potřebuje, ale neobsahuje lepek, který by mohl negativně ovlivnit zdraví osob s intolerancí.

Pokud hledáte dokonalou kombinaci zdraví a chuti, Cecilia je právě to, co hledáte. Bezlepkové pivo Cecilia je skvělou volbou pro všechny, kteří se potýkají s intolerancí na lepek, ale nechtějí se vzdát chuti a kvality skvělého piva. Je také perfektní alternativou pro tradiční piva, která mohou být pro mnoho lidí s celiakií, alergií na lepek, nevhodná.

Co se týče chuťových vlastností, Cecilia nabízí bohatou a plnou chuť, kterou milovníci piva ocení. Pivovarníci z Rohozce se při výrobě tohoto piva soustředili na zachování tradičního pivovarského zážitku, a to se jim podařilo. Díky bezlepkovému receptu může být Cecilia konzumována bez jakýchkoli starostí, že by mohla způsobit zdravotní problémy.

Bezlepkové pivo se stává stále populárnější, a to nejen mezi lidmi s intolerancí na lepek, ale i mezi těmi, kteří se snaží vést zdravý životní styl. Pokud si chcete vychutnat skvělé bezlepkové pivo, můžete navštívit pivovar Rohozec a ochutnat pivo Cecilia přímo na místě. Z velkých řetězců je nově k mání v Globusu v Liberci a v Praze na Černém mostě, brzy bude i v Kauflandech v Mladé Boleslavi a na Liberecku. A stále postupuje dál…

Vyzkoušejte bezlepkové pivo Cecilia a užijte si chuť skvělého piva bez jakýchkoli omezení a obav. Pivovar Rohozec se svou novinkou potěší nejen milovníky piva s intolerancí na lepek, ale i všechny ostatní, kteří si chtějí vychutnat skvělé pivo. Tak neváhejte a ochutnejte Cecilia - bezlepkové pivo, které si zamilujete!

Zdroj: PIVOVAR ROHOZEC, a.s.