Blížíme se ke konci roku 2022 a nastává čas na krátké ohlédnutí a bilancování. V mnoha ohledech to byl rok přelomový. Po dvou letech covidové pandemie se život začal vracet do normálních kolejí, ale bohužel ne na dlouho. V Evropě se znovu válčí, ceny energií, potravin a dalšího zboží a služeb se vyšplhaly do rekordních výšin.

Sledujeme s obavami boje na Ukrajině, blížící se ekonomickou krizi, rekordní inflaci, hledáme řešení tíživé situace pro občany, domácnosti i firmy, ale také situace lidí, kteří prchají před válkou do Evropy. Některé z těchto palčivých otázek překračují hranice Česka, ukazuje se, že k řešení vede mimo jiné i cesta lepší evropské spolupráce.

Z českého pohledu to byl rovněž rok evropský. Častěji než jindy jsme slyšeli a hovořili o Evropské unii. Hlavním důvodem je samozřejmě končící předsednictví České republiky v Radě Evropské unie, ale i fakt, že řada zásadních kroků v souvislosti s aktuálním děním se diskutovala a dále projednává právě na půdě Evropské unie.

V červenci tohoto roku se Česká republika na šest měsíců ocitla ve středu evropské a díky aktuální situaci i globální politiky. Dle rotačního řádu jsme v polovině roku převzali od Francie předsednictví v Radě Evropské unie. Čeští zástupci vedli jednotlivá zasedání v Bruselu a v Česku a diskutovali se svými evropskými protějšky kroky v různých oblastech od energie přes bezpečnost, Západní Balkán až po vesmír. Praha hostila summit lídrů, kde došlo k dohodě na spolupráci mezi čtyřiačtyřiceti evropskými zeměmi v rámci nově vznikajícího Evropského politického společenství.

Role českého předsednictví nebyla určitě jednoduchá. V Evropě se poprvé od konce války v Jugoslávii otevřeně válčí. Těsně po skončení olympijských her v Pekingu 24. února ráno zahájilo Rusko invazi na Ukrajinu.

Bezpečnost a obrana Evropy i jednotlivých států v důsledku vypuknutí války nabyly jiných rozměrů stejně tak jako energetická, migrační, potravinová a v tomto důsledku i celková ekonomická krize. Záhy se ukázalo, jak rychle tyto problémy nabývají na naléhavosti, a že jejich řešení budeme potřebovat úzkou spolupráci nejen na evropské, ale i světové úrovni.

To vše se mimo jiné promítlo i do práce nás, poslanců Evropského parlamentu.

Krátce po zahájení ruské invaze na Ukrajinu jsme mimořádně zasedali a přijali rezoluci vyzývající k pomoci Ukrajině. EU přijala postupně hned několik sankčních balíčků, mířících na čelní představitele Ruské federace, na klíčové sektory ruského hospodářství a další strategické oblasti. Byl také aktivován program civilní ochrany osob prchajících před válkou. EU se rozhodla poprvé využít pro zemi ve válečném konfliktu fond, z nějž je možné financovat vojenskou pomoc, včetně dodávek zbraní na Ukrajinu. Mimo vojenské oblasti se stále urgentněji jeví potřeba hospodářské pomoci Ukrajině. EU už celkem mobilizovala €19,7 miliard a v roce 2023 má naplánováno další půjčku ve výši až €18 miliard, bude-li to potřeba.

Ukrajina, a s ní také Moldavsko společně získaly status kandidátské země do EU. Je to poprvé, co tento status získala země, která je ve válce. Přestože je to krok čistě aspirační, jedná se o důležitý výraz podpory. Následně bude ale podstatné, jak po ukončení konfliktu proběhne obnova Ukrajiny, jak se postaví k nutným reformám atp.

Zásadní kroky se na úrovni Evropské unie týkaly ovšem řešení následků celé krize, především situace na trhu s energiemi. V průběhu roku se jen potvrdil a dále zhoršil negativní trend z roku 2021. Ceny surovin, především plynu, a následně i ceny elektrické energie dosáhly naprosto nevídané výše, zcela se utrhly z běžného obchodování na trzích a staly se tak jednou z hlavních příčin vysoké inflace a také ekonomického zpomalení. Všechny země Evropy, včetně České republiky, musely začít hledat řešení, jak se s těmito cenovými šoky vyrovnat. Objevila se celá řada národních opatření, která nabízela více či méně účinné kroky z krize. Pro některé z nich ale bylo nutné sáhnout do pravidel, která platí na úrovni celé Unie.

V Evropském parlamentu jsme se situací zabývali opakovaně a shodli jsme se na řadě kroků, který by mohly pomoci situaci řešit. Ne vždy se k nim vlády, včetně té české, hned přiklonily, ale s odstupem několika měsíců dnes můžeme říci, že většinu z těchto návrhů se následně povedlo převést do praxe. Hovoříme zejména o nastavení cenových stropů pro různé komodity, možnost dodatečného zdanění nadměrných zisků energetických firem, nastavení společných nákupů plynu či efektivnější využití zásob plynu v Evropě. Dojednávají se poslední detaily nástroje RePowerEU, ze kterého bude možné čerpat prostředky na investice do zdrojů a využití energií. A v neposlední řadě se výrazně rozvolnila pravidla státní podpory, aby mohly vlády podpořit ty firmy, na něž vysoké ceny energií dopadají nejvíce.

V tomto ohledu byl tedy uplynulý rok zcela bezprecedentní. Další léta ukáží, do jaké míry jsme byli úspěšní v reakci na současnou krizi, nicméně již dnes můžeme říci, že se naplno projevila vůle a schopnost společně hledat nová řešení. Měli bychom být schopni si připustit, že ne vše fungovalo v minulosti podle našich představ a naši další spolupráci v rámci Evropské unie zaměřit tam, kde bude nejvíce prospěšná. Přejme si tedy, abychom se se současnými problémy nepotýkali moc dlouho a aby ty následující roky byly po všech stránkách mnohem lepší.

