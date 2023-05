Společnost Fenix Group vždy sázela na řešení, která si sama v praxi opakovaně ověřovala. Touto cestou šla i při využití bateriových stanic a fotovoltaiky, což vedlo v roce 2016 ke vzniku start-upu AERS, který začal pracovat na vývoji vlastních bateriových stanic.

Foto: Fenix Group a.s.

Dalším krokem byl rodinný dům v Omicích, kde Fenix Group poprvé vyzkoušela svůj Energetický koncept Fenix ve sféře rezidenčního bydlení

V domě, ve kterém žije majitel a jeho partnerka, je hlavním energonositelem elektrická energie, část energie na vytápění zajišťují sálavá kamna na dřevo. Vědci z Univerzitního centra energeticky efektivních budov ČVUT v Praze a dodavatelé technologií tady už třetím rokem 24 hodin denně sledují kromě jiného spotřebu elektrické energie, výkon fotovoltaické elektrárny, provoz bateriového úložiště, spotřebu vody či kvalitu vnitřního prostředí. Tato, a mnoho jiných dat spolehlivě poskytuje uživateli řídicí systém iCOOL4 na hardwaru firmy TECO. Inteligentní rodinný dům je vybaven FVE s výkonem 9.7 kWp od společnosti S-Power Energies, domácím bateriovým úložištěm HES s kapacitou 41 kWh od firmy AERS, rekuperační vzduchotechnickou jednotkou WAFE a elektrickým vytápěním z produkce společnosti Fenix Group. Rodinný dům byl postaven jako stavba s téměř nulovou spotřebou energie, dle Průkazu energetické náročnosti budovy patří do třídy A. Elektrické sálavé vytápění je řešeno jako kombinace velkoplošného nízkoteplotního systému v podlaze nebo stropě, doplněného o lokální přímotopná elektrická tělesa, která nabízí rychlou odezvu na požadavky řízení.

Zdroj: Fenix Group a.s.

Bateriová stanice HES od firmy AERS s kapacitou 41 kWh tady aktivně už více jak rok využívá denní spotový trh s elektrickou energií

Tímto způsobem lze v současnosti snížit cenu elektrické energie po většinu roku na předkrizovou úroveň, v období topné sezony potom o něco vyšší, nicméně stále o desítky procent méně než při jejím přímém nákupu. Svědčí o tom výsledky provozu z období únor 2022 až únor 2023. Za 12 měsíců spotřeboval majitel rodinného domu celkem 17 170 kWh, z toho 12 960 kWh odebral z veřejné sítě, 7 148 kWh vyrobila fotovoltaická elektrárna. Roční objem přetoku vyrobené elektrické energie na spotový trh představoval 2 939 kWh. V daném období byla průměrná cena na spotovém trhu dle OTE 5,8 Kč/kWh bez DPH a poplatků. Na fakturách majitel zaplatil za rok 50 125 Kč včetně poplatků a DPH, průměrná cena za 1 kWh, dosažená díky FVE, baterii a chytrému řízení, tak činila 2,92 Kč vč. poplatků a DPH.

„To je v době, kdy ceny elektrické energie šplhaly k hodnotám 10 Kč a více, mimořádně atraktivní cena a významná úspora nákladů. Majitel přitom celý rok nakupoval a prodával elektrickou energii na spotovém trhu, který je často vnímán jako něco nepatřičného a riskantního. Tím ale úspory zdaleka nekončí, ostatně pozorného čtenáře možná zaujme relativně vysoká spotřeba domu. Ta je však výrazně ovlivněna skutečností, že majitel jezdí elektromobilem Hyundai Kona a automobil běžně doma nabíjel. Téměř 30 % celkové spotřeby elektrické energie v domě (4 926 kWh) tak tvoří právě energie použitá na nabíjení elektromobilu. A zkusme nyní trochu počítat. Průměrná spotřeba vozu Hyundai Kona je cca 18-20 kWh/100 km, při objemu 4 926 kWh to představuje roční nájezd 25 000 – 27 000 km. Roční náklady na nabíjení automobilu tak dosáhly 14 384 Kč, což je pouhých 0,58 – 0,53 Kč/km. Při srovnání s benzínovým autem s nájezdem 25 000 km ročně a spotřebou 6 l/100km a průměrnou cenou benzínu 38 Kč to je 57 000 Kč za rok, tedy 2,3 Kč/km. To je další úspora v řádu desítek tisíc korun ročně. Samozřejmě lze namítnout, že FVE a bateriové úložiště v rozsahu instalovaném a provozovaném v RD v Omicích jsou i po započtení dotace investicí v hodnotě cca 700 000 Kč, ale když sečteme roční úspory, je návratnost pouhých 5,5 let, což osobně považuji za velmi dobrý výsledek. A to jsou vše částky dosažené na spotovém trhu, který odráží realitu a který nejlépe odpovídá nabídce a poptávce elektrické energie,“ říká Cyril Svozil, zakladatel a předseda správní rady Fenix Group.

Zdroj: Fenix Group a.s.

Není baterie jako baterie

„Výraznou zásluhu na těchto výsledcích má domácí bateriové úložiště HES s kapacitou 41 kWh. To vyniká nejen velkou kapacitou (cca 4násobek výkonu instalované střešní FVE), ale ve srovnání s běžnými bateriemi čínské provenience zejména svým originálním řešením a unikátním softwarem, vyvinutým ve spolupráci s Univerzitním centrem energeticky efektivních budov ČVUT v Praze. Naše bateriová stanice samozřejmě umožňuje plynulý provoz v síťovém i nesíťovém (ostrovním) režimu a reguluje nezávisle každou fázi zvlášť. Vestavěný střídač dokáže energii zároveň odebírat i dodávat. Silnou stránkou bateriových stanic HES je také špičkovací management, Inteligentní monitoring a ovládání zařízení. Domácí bateriová stanice HES tak nabízí výjimečné české řešení (vývoj zajišťuje AERS, výroba probíhá v Jeseníku), které je cenově srovnatelné s konkurencí, ale technologicky je daleko pokročilejší díky nové koncepci a inteligentnímu řízení spotřeby elektrické energie.“ říká Cyril Svozil jr., místopředseda správní rady Fenix Group a.s. a ředitel společnosti AERS s.r.o.

Energetický koncept Fenix funguje a šetří náklady

V době, kdy je téměř povinností mít v domě tepelné čerpadlo, bez ohledu na faktický přínos takového řešení a kdy se objevují mezi investory stížnosti, že se jim fotovoltaika na střeše při současných cenách energií a komponent nevrátí do dodavateli nerealisticky slibovaných 3 let, kráčí Fenix Group pořád cestou, které věřil už v době svého vzniku. Tedy sázet vždy na řešení, které jsou ověřené v praxi a které přináší jak vysoký tepelný komfort, tak i úspory v peněžence investora a majitele objektu.